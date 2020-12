Oier: "Hay que mejorar cosas y hay que hacerlo ya"

Oier Sanjurjo se mostró crítico con los rojillos tras la derrota contra el Valladolid. "Hago un análisis en el que no estoy ni contento ni a gusto. Hemos estado frágiles al principio. Me ha gustado la reacción, hemos combinado y remontado, pero luego hemos vuelto a ser frágiles. Con tesón hemos querido empatar, pero no ha podido ser", ha declarado el capitán de Osasuna.

Impotente ante la remontada de los locales: "No hemos sido capaces de contenerles. Ellos han sido más eficaces".

Con el equipo metido de lleno en puestos de descenso, el de Estella esperar una reacción rápido: "Siempre soy optimista, lo cierto es que tenemos que mejorar cosas y tenemos que hacerlo ya".