Braulio: "El barco de Osasuna llegará a puerto o no, pero con Jagoba de capitán"

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha comparecido esta misma mañana en la sala de prensa de Tajonar y tras la presentación telemática de Manu Sánchez como nuevo futbolista rojillo hasta el final del temporada, ha vuelto a ratificar la confianza del club en Jagoba Arrasate pese a la mala racha de resultados (12 jornadas sin ganar en Liga) y la mala situación clasificatoria del equipo (penúltimo, con 15 puntos y a 3 de la permanencia. "Este barco llegará a puerto o no, pero con el mismo capitán hasta el final", ha dicho Braulio, que ha añadido que "quedan 60 puntos en juego y confíamos a muerte en Jagoba y su cuerpo técnico".

Braulio ha repetido hasta la saciedad que la confianza del club en Arrasate es máxima. "Ya lo dijimos el presidente y yo hace tres semanas y lo volvemos a decir. Este club ha salido de situaciones mucho peores y más dramáticas. Vamos todos juntos y no vamos a bajar los brazos", ha señalado el director deportivo de Osasuna.

También ha reconocido que "no cambiaría en nada la plantilla que tenemos" y ha insistido en que lo único que pide ahora es que "las lesiones respeten a los jugadores, algo que no ha ocurrido en lo que va de temporada". "Llevamos 38 jornadas sin Chimy, que es nuestro Messi; 10 sin Darko; otras 10 sin Torró; Jony acaba de salir de una lesión€ No me gusta poner excusas, pero hay que tener esto en cuenta", ha destacado.

Sobre la posibilidad de que Osasuna haga más incorporaciones en este mercado de invierno, Braulio ha explicado que "para la cesión de Manu Sánchez hemos tenido que hacer ingeniería financiera" y, aunque no ha cerrado la puerta a que se produzca alguna salida (ha hablado de la opción más que probable de que Brandon salga cedido a un equipo de Segunda, con el Leganés como mejor posicionado), lo que ha dejado claro es que resulta complicado que llegue algún refuerzo más.

Para terminar, ha reincidido en ratificar a Jagoba Arrasate, que tiene contrato hasta junio de 2022, como técnico hasta final de temporada y lo ha hecho reconociendo haber recibido ofertas para contratar a otros entrenadores: "Sé que los agentes hacen su trabajo, pero que dejen de llamar porque Jagoba va a seguir hasta el final".