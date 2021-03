Jagoba Arrasate: "Tenemos que bajar la expectativa, no es bueno cargarle al Chimy de responsabilidad y tampoco es justo"

Jagoba Arrasate ha comparecido este viernes en la previa del duelo ante el Huesca. El técnico rojillo se ha mostrado precavido con la vuelta del Chimy Ávila a una convocatoria, a pesar de haber destacado que su regreso es "una buena noticia" y que el partido ante el Huesca es "importante y difícil".

Preguntado por el regreso del argentino, el vizcaíno ha declarado que es "una gran noticia que el Chimy esté de vuelta. Eso quiere decir que ha superado su lesión y ahora toca esperar su mejor versión, que llegará con sesiones y minutos de competición. Todavía le falta, tenemos que ser precavidos, pero como está mejor le hemos metido. Mañana nos puede ayudar, el jueves hay un partido que le vendrá bien, pero dependerá de sus sensaciones".

Sin olvidarse de su próximo compromiso liguero, Arrasate ha determinado que el partido ante el Huesca es "importante y difícil. Hemos ganado los dos últimos partidos fuera de casa, donde el equipo ha hecho un trabajo defensivo, pero mañana va a ser diferente. El Huesca es un equipo que ataca con mucha gente y es por ello por lo que creo que mañana van a pasar cosas".

Ante la notable falta de gol de los rojillos, que han conseguido anotar un tanto en los últimos cuatro partidos ligueros, el técnico de Berriatua ha reconocido que "es muy importante la efectividad. En los últimos partidos nos cuesta. Vamos a trabajar para generar más ocasiones, porque si generas más, estás más cerca de hacer gol. Mañana tenemos que parar al Huesca, pero también tenemos que estar generando".

Esta misma semana, el vizcaíno ha cumplido 1.000 días al frente de Osasuna, un acontecimiento que le gustaría celebrar con "una victoria, pero porque el equipo lo necesita y nos vendría muy bien pasar esa barrera de los 30 puntos. Pero el Huesca es un rival que está haciendo las cosas muy bien", y ha proseguido añadiendo que, en la tabla, Osasuna "está donde está y nos tenemos que conformar con eso. Todos queremos más arriba, pero esta liga es diferente, se torció de manera peligrosa, pero quedan once partidos y mañana hay una oportunidad muy importante".

Continuando con la noticia del día, la vuelta del Chimy Ávila a una convocatoria 421 días después, Arrasate ha señalado que el argentino debe afrontar el regreso "desde la naturalidad y normalidad. No está en su mejor versión y no va a ser el salvador de nada. Él sabe que desde una concentración se puede ayudar y ahí puede acumular minutos, ganar en sensaciones y su rendimiento va a marcar cómo nos va a ayudar. Tenemos que bajar la expectativa, no es bueno cargarle de responsabilidad y tampoco es justo". "Entiendo lo que significa la vuelta por el rendimiento del Chimy en Osasuna, por el impacto que ha tenido. Pero tenemos que ser cautos. Los que estamos dentro sabemos cómo son estas cosas, pero vamos a ir a su debido tiempo. Me alegra que la afición se ilusione", ha proseguido.

Otra novedad en el partido va a ser el debut liguero de Juan Pérez este curso. "Tenemos plena confianza en Juan. Es un tío muy tranquilo. Parece que puede tener trabajo, por la forma de jugar del Huesca, pero confiamos en él y estamos convencidos de que puede hacer un buen partido", mientras que en la citación del partido también están Oier, Torres y Unai García. "Es una alegría recuperar a tres de los cuatro capitanes con todo lo que ello supone fuera de un partido. Son tres jugadores que te abren un abanico de opciones, tenemos más alternativas mañana", se ha referido el preparador.