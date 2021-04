Osasuna lucirá antes del encuentro ante el Valencia camisetas con el lema "Earn it. Football is for the fans"

Los jugadores del Club Atlético Osasuna lucirán este miércoles antes del encuentro ante el Valencia C. F. unas camisetas con el lema 'Earn it. Football is for the fans' (Gánatelo. El fútbol es de los aficionados) para mostrar su rechazo al proyecto de Superliga anunciado por doce clubes españoles, ingleses e italianos. La entidad ha mostrado su desacuerdo con este tipo de competición desde hace meses al entender que dañará a las Ligas nacionales, además de, según el club, situar en un status de privilegio a una serie de clubes que no dependerán de su rendimiento deportivo para participar en la Superliga. "Un modelo de competición que pretende acaparar recursos para unos pocos clubes en detrimento de la gran mayoría de entidades, imprescindibles para la existencia de este deporte y ya de por sí castigadas por un reparto de los derechos televisivos aún injusto e insuficiente", ha explicado Osasuna. Por ese motivo, los jugadores del conjunto rojillo lucirán en los prolegómenos del encuentro en El Sadar unas camisetas inspiradas en las que mostraron los jugadores del Leeds en su encuentro del lunes ante el Liverpool en la Premier League.

Asimismo, el Valencia C. F. se adherirá a la iniciativa y ambos equipos posarán juntos antes del inicio del choque de la Jornada 31 de LaLiga Santander para mostrar la unidad de la gran mayoría de los clubes y sus aficiones contra un modelo que club rojillo ve "elitista y egoísta planteado por doce clubes europeos al margen del resto de entidades y de los organismos que rigen el fútbol europeo".