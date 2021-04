Osasuna juega este domingo en Vigo sin Aridane ni Lucas Torró

Las ausencias de Aridane y Lucas Torró son las principales novedades de la lista de 23 jugadores facilitada esta mañana por Jagoba Arrasate para el partido de Osasuna este domingo en Vigo frente al Celta (18.30). Los dos futbolistas se quedan en Pamplona porque vienen acumulando minutos en las últimas jornadas y se encontraban en riesgo de sufrir una lesión si no descansaban. "Los dos se encuentran con fatiga muscular, han podido entrenar, pero los dos incómodos y con molestias. Venimos de una semana exigente, corríamos riesgo de lesión y hemos decidido que descansen para que estén bien para la próxima semana -Osasuna juega ante el Real Madrid-. No había lesión, pero sí riesgo de lesión", ha insistido el entrenador rojillo en la conferencia de prensa de esta mañana en Tajonar.

Además de las ausencias, son novedades en la convocatoria el portero Iñaki Álvarez y Juan Cruz, este último una vez restablecido de su lesión muscular. En total, se desplazan a Vigo 23 futbolistas. Los porteros Sergio Herrera, Juan Pérez e Iñaki Álvarez; los defensas Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Facu Roncaglia, Ramalho y Manu Sánchez; los centrocampistas Oier, Jony, Darko, Roberto Torres, Kike Barja, Rubén García, Jon Moncayola y Javi Martínez; y los delanteros Chimy Ávila, Calleri, Budimir, Enric Gallego y Adrián.

Arrasate ha dicho que tiene claras las alternativas que va a plantear ante las dos ausencias de Aridane y Lucas Torró, a pesar de que, siguiendo su costumbre, no ha trasladado pista alguna acerca de la alineación. La lógica y el escalafón en la plantilla señala a Unai García como sustituto de Aridane en el eje de la zaga; mientras que para el centro del campo, Jon Moncayola, suplente el miércoles ante el Valencia precisamente para gestionar minutos y esfuerzos, volverá al once titular. Un posible once para el partido de este domingo podría ser el formado por Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Kike Barja, Oier, Moncayola, Rubén García; Darko y Budimir.

La expedición de Osasuna viaja esta tarde en vuelo chárter desde Noáin hasta Vigo.