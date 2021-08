Tebas: "Madrid y Barça no son imprescindibles"

"El objetivo es intentar que crezca el valor de los derechos, no dárselos a nadie"

"El objetivo es intentar que crezca el valor de los derechos, no dárselos a nadie"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que ni el Real Madrid ni el Barcelona son "imprescindibles" para el crecimiento del fútbol profesional español e incidió que su organismo no ha vendido ningún derecho audiovisual después de que su proyecto LaLiga Impulso haya salido adelante con 38 votos a favor de los 42 posibles, sólo con los votos en contra de Madrid, Barça, Athletic y Oviedo.

"La postura del Real Madrid y Barcelona tiene que ver con la Superliga. Sobre todo el Real Madrid, porque el Barça ha sido menos líder en este sentido. Esta irrupción de dinero para mejorar los clubes no favorece al modelo de Florentino Pérez y ahora tendrá menos mercado y estrategia para hacer lo que él quiere. El problema del Real Madrid es cultural, su presidente cree que los grandes clubes deben mandar sobre los demás y repartirse el dinero entre ellos".

Javier Tebas insistió en que LaLiga sigue siendo la gestora de los derechos audiovisuales de todos los clubes. "Lo que hemos hecho con el fondo CVC es ponernos de acuerdo para intentar que crezca el valor de esos derechos. No estamos dando derechos a nadie, el Madrid y el Barça no ceden sus derechos. Eso es mentira. Si hacemos caso a lo que dice siempre el Real Madrid o el Barça estamos fastidiados. CVC no tiene ni un derecho audiovisual de nada".

Por zanjar la oposición de Madrid y Barcelona, Tebas dijo que prefiere centrarse en este acuerdo tan mayoritario. "Son 38 clubes de 42 y no me gusta plantear cosas (que no se han producido, como posibles denuncias) y dar pie a la opinión de cuatro que quieren entorpecer la alegría de los demás clubes con el acuerdo", manifestó.

"El objetivo es intentar que crezca el valor de los derechos, no dárselos a nadie"