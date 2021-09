Rubén García: "Es clave que los compañeros que participen menos aprovechen su oportunidad"

Rubén García ha presentado esta mañana el Play Pamplona Game Fest en el Ayuntamiento de Pamplona, donde ha dado su punto de vista en el aspecto deportivo de Osasuna, que recibe en El Sadar al Rayo Vallecano este fin de semana, en un encuentro en el que los rojillos buscarán la tan esperada primera victoria de la temporada en casa.

"Somos conscientes de que cuanto antes le demos una alegría a la afición mejor, porque creo que venimos haciendo bien las cosas en casa, pero por una cosa o la otra no hemos podido ganar en partidos en los que hemos sido superiores. Pero esto es el fútbol, que luego fuera de casa igual no hemos sido igual de vistosos o que no hemos estado tan cerca de la victoria pero hemos acabado ganando. Hay que mirar qué hacemos mal en casa, porque llevar cuatro partidos sin ganar es sinónimo de que algo hacemos mal", ha señalado el centrocampista valenciano.

Preguntado por el juego alocado del equipo, que el propio Arrasate reconoció que al espectador neutral le pudo parecer divertido, pero que a los entrenadores no, el extremo ha admitodo que "es algo que no nos gusta, que aunque parezca que fuera de casa nos va bien no somos un equipo que tenga que jugar a eso. Esta locura de partidos viene porque creo que hemos mejorado y estamos más sueltos que en los dos primeros años en Primera, que teníamos más respeto a la categoría y a los rivales y ahora nos vemos con capacidad para hacer cosas más diferentes y eso hace que densivamente igual seamos más vilnerables en ese aspecto. Pero creo que si seguimos con esa iniciativa y soltura y si mejoramos el bloque defensivo daremos un paso adelante. Y si hubiéramos ganado un par de los partidos de casa en los que fuimos mejores que el rival, estaríamos más tranquilos".

Rubén García ha quitado hierro a los resultados cosechados en El Sadar porque "dentro del vestuario somos conscientes de que estamos haciendo bien las cosas y que hemos tenido oportunidades para ganar, pero es verdad que somos conscientes de que algo estaremos haciendo mal, porque si estamos encajando tantos goles algo haremos mal y tenemos que cuidar esos detalles para que los resultados caigan de nuestro lado".

Uno de los peligros que va a tener Osasuna delante este sábado va a ser Radamel Falcao. El delantero colombiano ha anotado tres dianas en sendos encuentros que ha disputado con la entidad franjirroja. "Creo que todos somos conscientes de que la Primera División ha mejorado mucho. Todos los equipos se han reforzado bien y el Rayo ya venía de una base de Segunda en la que venían haciendo bien las cosas y no hay más que ver, más allá de los resultados, las sensaciones que está transmitiendo de ser un equipo difícil de batir, difícil de meterles mano y de ponerles en situaciones difíciles y con esa idea vendrán aquí. Nosotros tenemos que estudiarles e intentar ver por dónde podríamos hacerles daño. Está guay que vuelvan esos jugadores que han estado en la élite tanto tiempo, que a priori los veías lejos de un equipo como es el Rayo y que les da un impulso de energía y creo que para la liga va bien y me alegro de que equipos como el Rayo tengan a esos jugadores", ha comentado.

En Mallorca, Arrasate se vio obligado a dar un respiro a varios jugadores y los menos habituales tuvieron oportunidad de salir de inicio. Un hecho que, aunque suene a tópico, "es clave ver a los compañeros que participan menos que aprovechen su oportunidad. Es algo beneficioso para la competencia dentro del equipo, para que esos jugadores no puedan dejarse, pero los nuestros son compañeros que han trabajado como los que más", ha opinado un Rubén García que ha concluido bromeando que no se pone de lateral izquierdo en los videojuegos y que todavía no ha llevado a Osasuna a Europa, algo que ha dejado caer que le gustaría hacer sobre el césped, porque "las sensaciones que tiene el equipo son mejores que las de hace otros años" aunque avisa de que "cuanto antes lleguemos al 2, al 3 o al 4 mejor".