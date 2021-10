Luis Sabalza, "muy disgustado" y "dolido" por los cánticos contra el Chimy Ávila

El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, se ha mostrado "muy disgustado" y "dolido" por el "ambiente de crispación" vivido ayer en El Sadar después de que "una parte minoritaria" de los aficionados que llenaron el estadio para ver ganar a su equipo criticara con cánticos al jugador Chimy Ávila.

En el primer partido con las gradas al completo tras la eliminación de los aforos una parte de la afición cargó contra el jugador argentino, quien el pasado verano colgó en redes sociales una fotografía en la que aparecía ataviado con una camiseta con la imagen del líder del partido Vox, aunque poco después el propio Chimy explicó que no sabía quién era Santiago Abascal y se desvinculó de cualquier sesgo político.

Al respecto, en declaraciones a Efe el presidente CA Osasuna, Luis Sabalza ha reconocido que tras la victoria ayer del equipo "hoy debería ser un día muy feliz" para él pero "admito que no lo es", porque al reencuentro con la afición en El Sadar con un triunfo se suma estar "muy disgustado con el ambiente de crispación que se creó después de que una parte minoritaria" de los aficionados cantase contra el Chimy Ávila.

"Tengo que ser sincero. Fue uno de los momentos más desagradables que he vivido como presidente y me duele mucho, porque ayer todos queríamos un día de celebración y creo que muchos nos fuimos con un mal sabor de boca", ha analizado.

Ha sido rotundo al señalar que toda la Junta Directiva del club, con él mismo a la cabeza, están "totalmente en contra de los gritos contra el Chimy Ávila y contra cualquier jugador de Osasuna". "Para él tuvo que ser un momento muy difícil y tiene todo nuestro apoyo".

"Fue una respuesta injusta y absolutamente desproporcionada a un tema que en su momento el Chimy ya aclaró y por el que pidió disculpas. Aquí perfectos no somos ninguno, metemos la pata todos y, cuando uno se equivoca, creo que lo más humano es pedir disculpas y saber perdonar. Creo que haríamos bien en pasar página y mirar al futuro unidos, que es del modo al que Osasuna le ha ido bien a lo largo de su historia", ha pedido Sabalza.

Ha señalado que ha hablado con el ariete rojillo. "Le he dado todo mi apoyo y el de la Junta Directiva. No soy un presidente al que le guste demasiado bajar al vestuario, pero ante un hecho como el de ayer sí he querido llamarle para darle nuestro apoyo y darle ánimos. El chico viene de dos años difíciles con las lesiones y algo así no ayuda. Pero es un luchador y volverá a hacernos disfrutar", ha asegurado.

También ha analizado el comportamiento de los aficionados en este episodio, al entender que "fue muy evidente que la gran mayoría de los socios apoyaron al Chimy. Los gritos en contra fueron minoritarios y el resto de El Sadar respondió con una ovación al futbolista. El apoyo de la afición de Osasuna al Chimy es muy mayoritario".

Del Chimy, Sabalza ha recordado que "desde el primer día que llegó conectó muy bien con la gente por su carisma, su lucha y también porque es un chico con un origen muy humilde al que la vida no se lo ha puesto fácil para llegar hasta donde está. Por otra parte, tampoco es extraño que la afición de Osasuna apoye a un jugador suyo". "Es lo que he conocido siempre en este club. Siempre he creído que somos una afición diferente porque apoya a los suyos hasta el final, en las buenas y en las malas".

En cuanto a la repercusión que puedan tener estas críticas de una parte de la afición, el presidente de Osasuna ha sido claro: "No me gustaría que se repitiese. Es tirarnos piedras contra nuestro tejado. Somos un club diferente, un club de sus socios que lucha contra clubes mucho más poderosos. El único modo de hacerlo es estar unidos".

"Ya tengo los años suficientes como para decir que a Osasuna sólo le han ido las cosas bien cuando todos hemos estado unidos. Mi deseo es que pasemos página y apoyemos juntos al equipo, a Jagoba, a todos los jugadores, porque nos están haciendo disfrutar mucho y estoy convencido de que tenemos una temporada muy ilusionante por delante", ha invitado a los socios y aficionados.