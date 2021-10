Arrasate: "Courtois mira la clasificación y es un tío cachondo"

Los partidos contra los equipos grandes sostienen una serie de situaciones comunes que llevan a reflexiones también más o menos habituales. Por eso, el entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate ofreció unos argumentos lógicos, también sabidos, en los prolegómenos del partido frente al Real Madrid. "Las estadísticas son desafortunadas con estos equipos, pero tenemos claro que si hacemos un partido redondo, tendremos alguna opción de lograr algo positivo", ha indicado el entrenador. Arrasate no quiso entrar a comparar la visita al campo del Madrid con la anterior salida a Villarreal a efectos tácticos -en Villarreal se jugó con tres centrales y la apuesta resultó satisfactoria- y se limitó a insistir: "Debemos defender lo mejor posible y ser eficaces".

El entrenador ha explicado que Juan Pérez no ha entrado en la convocatoria porque tiene problemas musculares y que por eso viaja el cancerbero del filial Darío, y sobe la ausencia de Budimir ha indicado que el jugador quizás tenga opciones de viajar a Sevilla, para el siguiente partido de Liga del sábado, en función de vaya aumentando su carga de trabajo. "Budimir está mucho mejor, pero necesita otra sesión de entrenamiento fuerte que hará mañana y quizás el sábado pueda ir convocado a Sevilla. Le falta ritmo y entendemos que es mejor que se entrene aquí".

Arrasate sí tiene claro que no les conviene un encuentro abierto. "Si tenemos un partido de ida y vuelta no vamos a ser ganadores. Necesitamos otro plan de partido", ha dicho. "Si nos dan el balón, sobre todo no tendremos que cometer errores y terminar las acciones".

"Lo que hagamos mañana nos puede condicionar el sábado", ha añadido el entrenador sobre la proximidad entre los partidos fuera de casa en el Bernabéu y en el Sánchez Pizjuán. "Tenemos dos partidos seguidos fuera contra dos equipos que en lo físico son de lo más potente de la Liga".

Sobre Vinicius Junior ha opinado que "seguramente sea uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga. Está en un gran momento, con muchísima confianza y tiene capacidad para desbordar".

El entrenador rojillo también se ha referido al portero del Real Madrid, Courtois, que señaló a Osasuna como uno de los rivales difíciles que tenía el equipo merengue tras ganar en el Camp Nou. "Courtois mira la clasificación, que otros no lo hacen, y es un tío cachondo", ha afirmado Arrasate.