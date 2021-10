Ancelotti: "No tengo nada que reprochar al equipo"

madrid – Carlos Ancelotti se mostró contento al término del encuentro con el juego de su equipo: "Me llamarán loco, pero mi equipo me ha gustado. La primera parte no mucho porque no hicimos cambios de orientación, pero la segunda parte no tengo nada que reprochar a mis jugadores, lo han dado todo y tenemos que seguir", dijo en rueda de prensa.

Con este empate el Madrid lleva tres partidos sin ganar en casa. El técnico italiano achacó esto a las características de los rivales. "Partidos como el de hoy (por ayer) se nos complican. Tenemos mucha fuerza en el uno contra uno en bandas, pero nos falta presencia en el área", analizó.

De la jugada polémica del encuentro, el pisotón dentro del área de Lucas Torró a Vinicius, señaló que "es un tema complicado, pero no sé cómo el VAR no ha intervenido". Donde también mostró quejas fue acerca del tiempo de descuento. "El tiempo añadido me pareció poco por la evolución del partido, he pedido una explicación que no me ha convencido mucho", añadió.

Por último, al ser preguntado por la destitución de Ronald Koeman en el Barcelona señaló: "Me han destituido muchas veces y sigo aquí vivo, contento, es parte de tu trabajo. Tienes que darlo todo hasta que eres entrenador, el día después de que te echan hay que mirar adelante".