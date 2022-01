Alkiza: "Los dos primeros goles me duelen, son evitables"

El segundo entrenador de Osasuna, Bittor Alkiza, señaló que su equipo se descompuso tras el 1-3 del Athletic de Bilbao que puso las cosas muy complicadas para los rojillos, quienes no fueron capaces de reconducir la situación.

"El inicio ha sido bueno. Hemos empezado jugando en campo rival, generando ocasiones", comenzó el segundo preparador de Osasuna su intervención en la sala de prensa del reformado coliseo rojillo.

Alkiza lamentó la primera transición que les hizo el Athletic "que no hemos sabido detenerla, tanto en campo rival como en campo propio" para acto seguido encajar el 1-2, un gol "demasiado fácil".

Sobre la actuación del Chimy Ávila, quien acabó expulsado en el minuto 94 por doble amonestación, Alkiza valoró la primera tarjeta de la de la siguiente manera: "no he hablado con él. He visto la entrada y ha sido dura, se libra de la roja. Es una situación evitable".

"Especialmente me duele el primer gol. El equipo ha salido bien, pero también me duele el segundo tanto porque son dos goles evitables", afirmó sobre la rápida remontada que le endosó su rival.

"Habíamos trabajado con toda la ilusión del mundo durante la semana. Es una semana de tres partidos y no nos queda otra que agachar la cabeza, hablar poco y trabajar mucho", continuó.

Alkiza admitió que la primera vuelta del equipo en casa en cuanto a puntos "es nefasta", por lo que deberán seguir trabajando en minimizar al máximo los errores.