María del Puy Alvarado, a por el Oscar por 'El agente Topo'

María del Puy Alvarado, productora junto con Marisa Fernández Armenteros, de 'El agente Topo', nominada al Oscar en la categoría de mejor documental, afirma que "ha sido un año dramático para el cine" pero, aún así es optimista.



"Quiero ver el lado bueno de las cosas. A ver, la situación es muy compleja. Ha sido un año dramático para el cine, para todo tipo de distribuidoras, exhibidores, productoras, etc... pero yo creo que con la vacuna todo volverá a coger un ritmo. Hay mucho público deseando volver a las salas de cine porque la experiencia de la sala es especial, y durante la pandemia hemos comprobado que los contenidos audiovisuales y cinematográficos son súper importantes. Pienso que ya vamos viendo la luz al final del túnel", ha explicado en una entrevista a Europa Press en la cuenta atrás para la 93 edición de los Premios Oscar.



De hecho, este verano va a rodar con Carlos Saura un documental sobre los orígenes del arte que dirigirá Carlos Saura. "Estoy feliz de la vida de poder rodar con él. Carlos Saura está deseando que mejore la pandemia, nos vacunen y salgamos ya a por fin otra vez al ruedo. A ver si conseguimos poner fin a la pandemia para poder volver a la rutina laboral con cierta normalidad", ha adelantado.



La gala de este año, marcada por la pandemia, tendrá lugar el próximo domingo 25 de abril en dos sedes, el Dolby Theatre de Hollywood y la Union Station de Los Angeles, como parte de las medidas sanitarias por el coronavirus.



'El agente topo', que competirá con 'Crip Camp', 'Time', 'Collective' y 'Lo que el pulpo me enseñó', está dirigida por la chilena Maite Alberdi y es un divertido y conmovedor homenaje a las personas mayores. En 'El agente Topo', Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años que debe internarse en el asilo como un agente topo. Allí, Sergio lucha por cumplir su misión mientras se involucra en la vida de los residentes del hogar.









"Es una película realmente importante para mí"



A juicio de María del Puy Alvarado, llegar a los Oscar, por lo menos a los productores independientes, sorprende siempre porque es "tan difícil". Por ello, s siente muy feliz.



"Es una película realmente importante para mí, tanto personal como profesionalmente, porque ha sido un viaje muy bonito durante cuatro años (...). Sobre todo, compartirlo con un equipo mayoritariamente femenino formado por mujeres coproductoras, una directora talentosa e increíble como Maite Alberdi... ha sido un viaje muy, muy bonito. Ha sucedido algo mágico en este proyecto", ha asegurado.



En este sentido, considera que la igualdad es necesaria a hora de contar las historias y también es necesario que se deje de pensar que las mujeres solamente pueden producir o dirigir comedias románticas.



"Lo que pasa es que no se nos ha dado la oportunidad hasta ahora, así que estamos en un buen camino para que las cosas cambien. Pero no solo hay que cambiar los números, hay que cambiar los números y hay que cambiar los estereotipos. Hay que pensar que las mujeres podemos enfrentarnos a proyectos pequeños y grandes", ha señalado.



Por otro lado, espera que 'El agente topo' sea una llamada de atención para que no nos olvidemos de los mayores en ninguna sociedad. "Desde luego, en España, y en Europa, lo que ha pasado con las residencias de ancianos ha sido tremendo. Creo que hemos entrado en una dinámica de vida y de sociedades donde no sabemos qué hacer con los mayores, en realidad. Como que no les damos la importancia que tienen, no sabemos dónde colocarlos. Las sociedades se están deshumanizando y tenemos un grave problema que hay que solucionar, sin duda alguna", ha señalado.