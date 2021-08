Móvil en vacaciones, ¿sí o no?

Aunque queramos desconectar durante nuestro descanso, la gran mayoría no somos capaces de dejar el 'smartphone' en casa por unos días. Siempre hay una excusa para cogerlo. Aquí van una serie de consejos, 'apps' y dispositivos para controlarlo un poco mejor.

Cámara de fotos, mapa, GPS, linterna, telescopio, buscador, agente de viajes, agenda... El teléfono móvil se convierte en todas esas herramientas y más para organizar nuestras vacaciones y para utilizarlo durante esos días. Y es que, aunque digamos que vamos a desconectar hasta de las redes sociales, ¿cuántas personas deciden ir a su destino sin este dispositivo? Por eso, si eres de los que no suelta el móvil ni debajo del agua, te damos algunos consejos para que no te quedes sin batería. Es cierto que las aplicaciones que descargamos consumen mucho tiempo de nuestro teléfono, y por eso las baterías cada vez duran más.

Sin embargo, con la llegada de la red 5G algunos usuarios están viendo cómo la energía de sus terminales se agota antes. Y también ocurre lo mismo en verano, ¿por qué? Por el calor. Los dispositivos tienden a equilibrar el consumo energético al quedar expuestos a mayor temperatura, por lo que su autonomía se ve afectada. Es recomendable protegerlos del sol lo máximo posible en el exterior. Y en interior, como en un vehículo si se utiliza como GPS, hay que acordarse de enchufarlo al cargador del coche y protegerlo de la luz solar.

Por otro lado, la mayoría de los terminales tienen la opción de 'Ahorro de energía', que consiste en dejar en segundo plano algunas aplicaciones y bajar la intensidad del brillo de la pantalla, principalmente. Y si quieres estar seguro de que tendrá autonomía de sobra para todas tus excursiones, una buena opción es llevar una batería extra. Hay algunas que se recargan con la luz solar, así que no necesitas un enchufe para llevarla al 100% de su carga.

Para desconectar

Si lo que prefieres es dar un respiro al teléfono y otorgarle unas merecidas vacaciones al igual que las tuyas, la 'startup' de Países Bajos Unpluq ha creado un dispositivo para mantenernos alejados de las aplicaciones que elijamos durante un tiempo. De esta forma, el 'smartphone' se transforma en un teléfono minimalista con el que solo podremos llamar, recibir llamadas y realizar otras funciones básicas. Se trata de un mini pendrive que se coloca en el terminal para tener el control sobre el uso del teléfono. Al tener que poner y quitar un aparato somos más conscientes del tiempo que usamos el teléfono sin necesitarlo. Por lo tanto, de esta manera podremos dedicar esas horas a otros asuntos más relevantes sin distracciones, en este caso a descansar. De hecho, el lema de la compañía es 'Menos distracción, más vida'.

Al instalar la aplicación y colocar el dispositivo, el usuario podrá elegir qué 'apps' quiere bloquear para que no le aparezcan notificaciones. Según el modo que se elija, la pantalla aparecerá en color o en blanco y negro. Además, la propia herramienta indica cuántos minutos se destinan a cada aplicación a lo largo del día. El objetivo de esta llave es también evitar que miremos el móvil de manera inconsciente y seamos capaces de concentrarnos en lo que realmente importa. El dispositivo es compatible con la mayoría de teléfonos Android y la empresa trabaja en lanzarlo para los iPhone.

'Apps' que distraen

¿Cuántos minutos dedicas al día a WhatsApp? Quizá en vacaciones lo uses para enviar fotos a familiares y amigos y darles envidia, pero si no quieres que te lleguen las notificaciones de los grupos de trabajo elige la opción de 'Archivar mensajes'. ¿Cómo? Presiona sobre el grupo que quieres olvidar y clica en la opción que aparece arriba de una carpeta con una flecha (archivar). Automáticamente, en la lista de todos los chats aparecerá un nuevo menú de 'Archivados'. Al entrar, aparecerán los grupos que has guardado y solo podrás ver los mensajes si accedes a ellos, ya que no te llegará ningún aviso. En el momento en que decidas enviarlos de nuevo a la lista de chats, deberás clicar sobre ellos y volver a elegir la opción del dibujo de una carpeta con una flecha.

Y si quieres conseguir una desconexión total por un tiempo limitado, instala Detox, un bloqueador de dilación. Esta aplicación está diseñada para bloqueartemporalmente tu teléfono. Una vez que actives el bloqueo no podrás utilizar el terminal durante el período de tiempo que selecciones. Además, el temporizador continúa incluso si reinicias el dispositivo. Iniciar la desconexión digital es muy fácil, simplemente: inicia la 'app', elige la duración del bloqueo de la pantalla, pulsa el icono de bloqueo y confirma. ¡Y a disfrutar del tiempo sin móvil!

Pérdida del teléfono

¿Has perdido o te han robado el teléfono en vacaciones? Te empieza a recorrer un sudor frío por todo el cuerpo pensando en la cantidad de información que guardas en él, las fotos, el trabajo... Quizá recuperar el aparato no sea tan difícil con las diversas aplicaciones que existen para ello, pero es necesario que desvinculemos las cuentas asociadas al terminal para evitar que accedan a los datos. En el caso de Google, hay que acceder a la cuenta desde cualquier navegador web e ir al apartado 'Seguridad'-'Tus dispositivos'-'Gestionar dispositivos'. En la opción de 'Más detalles' aparecerán todos los dispositivos desde los que se ha iniciado sesión y se podrá cerrar la que elijamos.

Y si sabes seguro que te han robado el teléfono y no lo vas a recuperar, puedes bloquearlo a través del enlace android.com/find. En cuanto a los dispositivos de Apple, es necesario acudir a la web con tu ID y en la opción de 'Dispositivos', eliminar tu teléfono de los 'Dispositivos de confianza'. También ofrece la posibilidad de marcar el terminal como perdido. En cuanto a las redes sociales, el proceso es similar, ya que en el apartado de configuración o seguridad de cada una de ellas podrás elegir cerrar la sesión de cada dispositivo.