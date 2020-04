Los Pilares de la Creación, ahora en luz infrarroja

MADRID. En esta imagen del telescopio espacial Hubble, los astrónomos volvieron a visitar una de las imágenes más icónicas y populares de este observatorio: los Pilares de la Creación de la Nebulosa del Águila.

Los ojos humanos solo pueden ver una pequeña porción del rango de radiación emitida por los objetos que nos rodean. Llamamos a esta amplia gama de radiación el espectro electromagnético, y la parte donde podemos ver la luz visible.

Aquí, los pilares se ven en la luz infrarroja, que atraviesa el polvo y el gas ocultos y revela una vista más desconocida, pero igual de sorprendente, de los pilares. La imagen más conocida es de los pilares en luz visible.

En esta visión etérea, todo el marco está salpicado de estrellas brillantes y se revela que las estrellas bebés se forman dentro de los pilares. Los contornos fantasmales de los pilares parecen mucho más delicados y se recortan contra una espeluznante neblina azul, informa la NASA



