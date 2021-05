TD Systems hizo entrega de productos al Atlético de Madrid Femenino

Ellas se han abierto paso en el deporte con más aficionados en España, el deporte de equipo más practicado por las mujeres en todo el mundo, y una de las pocas disciplinas deportivas femeninas con ligas profesionales en ese ámbito. No ha sido fácil. Todo a base de esfuerzo y empeño. Y se lo merecen todo. Por eso, TD Systems, patrocinador oficial del Atlético de Madrid, ha añadido un estímulo a su trabajo entregándoles televisores Smart TV y altavoces bluetooth a las jugadoras y al entrenador de la primera plantilla.

Porque se lo han ganado a pulso, y muestra de ello son los títulos que han conseguido, entre ellos cuatro ligas y una Copa de España. Todo un referente para los aficionados y otros clubes. Es así como se deja huella y ejemplo en el fútbol.

Los caminos de TD Systems y el Atlético de Madrid Femenino se cruzan de forma natural porque cada cual es líder en su ámbito: el equipo femenino en el deporte rey, y su patrocinador en el mundo de los televisores y productos relacionados con la mejor calidad para el ocio. Por eso ha querido mostrarles su apoyo en un evento en el que la compañía proveyó de televisores y altavoces bluetooth a las jugadoras y al entrenador de primera plantilla del club rojiblanco. La cita, celebrada en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares, templo donde entrena y compite el equipo femenino del Atlético de Madrid, acogió a las componentes de la primera plantilla y a miembros de la empresa nacional experta en la venta de televisores Smart TV.

TD Systems, patrocinador tecnológico del Atlético de Madrid Femenino, continúa afianzando la relación con sus equipos patrocinados. Sigue impulsando el deporte, en este caso también el TD Systems Baskonia en liga ACB y de la sección femenina del Estudiantes. Así, la firma tecnológica aúna de una forma sorprendente el ocio, tanto en su vertiente deportiva como en el entretenimiento del hogar. El elemento común en ambos casos son los productos de alta gama que se pueden disfrutar en casa, y que han recibido las jugadoras y el entrenador del Atlético de Madrid.

Outlet: precios competitivos



Conocer todos estos productos es tan fácil como visitar a su página web oficial donde, dentro de la tienda online, también se puede encontrar su outlet. Las opciones son tantas que están arrasando con televisores a precios competitivos. Y como muestra sus televisores outlet, una oferta única de tecnología y diversión. TD Systems pone en sus manos una oportunidad singular para conseguir aparatos a precios muy rebajados y con las mejores prestaciones.

Relajarse y olvidarse de lo cotidiano, del trabajo, de preocupaciones€ Es muy sencillo, y sin moverse de casa. Frente a una pantalla de televisión, desde su sofá con la garantía de TD Systems y sus televisores outlet. La mejor opción para el ocio y la información con productos al mejor precio. Son únicos y con un stock muy limitado que se diferencia en tres categorías: tara estética, tara técnica y destockaje. Y la explicación es muy simple. Cuando hablamos de tara estética nos referimos a productos no usados con embalaje no original y con un posible leve arañazo fuera de la pantalla. Y con un año de garantía.

Son productos TD Systems con alguna ligera imperfección estética que no afecta en absoluto a su funcionamiento, totalmente operativos, no usados, que proceden de exposición en grandes superficies y que han podido ser reparados electrónicamente para que funcionen perfectamente. Pueden ser taras en la parte trasera de los aparatos, generalmente por falta de pintura, o arañazos, o ligeras deformaciones. O en el marco frontal y en la peana puede haber leves marcas, como consecuencia de la manipulación.

Es una tentación poder evadirse con un Smart TV 45" 4K UHD, Android 9.0, HbbTV, HDR10 cuyo precio se ha rebajado a 299 euros, de los 399 euros precio original. Siempre con el IVA incluido. Y si elige un modelo de menor tamaño, por ejemplo, es ideal el Smart TV 32" HD Android 7.1 por 169 euros, frente a su coste de 229 euros. Las mejores smart tv.

En perfecto estado



En el caso de la tara técnica son televisores outlet nuevos de fábrica con leves faltas en la pantalla que no se aprecian a simple vista. Pueden tener algún pequeño defecto técnico en el panel que no afecta en nada a su funcionamiento. De hecho, están totalmente operativos pero pueden tener taras estéticas. Es posible que se presente en caja no original y su garantía es de seis meses.

Algunos de los defectos más comunes son ligeros arañazos en la pantalla, marcas de fluorescencia, sombras, manchas luminosas y píxeles visibles en imagen. En esta categoría la punta de lanza es el Smart TV 50" 4K UHD, Android 9.0, HbbTV, HDR10 por 289 euros, cuando su precio es de 449 euros. O el Smart TV 32" HD, Android 7.0 HbbTV, que está en 159 euros, frente a su precio de 229 euros.

Por último, en el destockaje TD Systems lanza ofertas especiales de televisores outlet totalmente nuevos por liquidación de stock, y con dos años de garantía. Aquí, comprar un aparato bueno y barato manteniendo las prestaciones necesarias y de buena calidad, es una realidad. Y con todas las posibilidades a elegir de tamaño y resolución.

Así de fácil. Es tan amplia la oferta que comprar un televisor es fácil: para la habitación, la cocina, el salón€ cambia el nivel de exigencia técnica, el tamaño y, sobre todo, que sean televisores baratos. TD Systems es una marca que dispone de un amplio catálogo de las mejores smart tv. Y Td Tienda pone a su disposición una amplísima gama de productos con una gran variedad de tamaños y calidades de imagen. Encontrará lo que está buscando al mejor precio.