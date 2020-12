SuperagentA 007

Miles de tuits y de artículos críticos por solo una decisión innovadora: ella, que no él, será quien a partir de ahora se encuentre al servicio de 'Su Majestad'. Lashana Lynch ha sido elegida para tomar el relevo de Daniel Craig, el último agente 007, en la nueva entrega de James Bond. Por primera vez en la historia, una mujer encarnará al famoso Superagente, que a partir de ahora será una Superagenta sin redes sociales. Tan fuerte ha sido el odio y el desprecio de algunos comentarios que la actriz ha decidido cerrarlas para siempre.



La decisión está tomada. No hay vuelta atrás. El próximo Superagente 007 será Superagenta, y también estará al servicio de Su Majestad. La actriz británica Lashana Lynch, muy conocida por haber interpretado el papel de María Rambeau en Capitana Marvel, será la protagonista de la nueva entrega de James Bond, titulada Sin tiempo para morir. Filme que, debido a la pandemia mundial del coronavirus, ha vuelto a retrasar su estreno hasta el próximo abril de 2021, pero no la lluvia de tuits y críticas feroces que han caído sobre los productores y Lynch por el hecho de que una mujer negra haya sido elegida. Tan fuerte ha sido el odio y desprecio de algunos de esos comentarios contra la artista nacida en el barrio londinense de Hampstead que "ha decidido clausurar todas sus redes sociales", recoge esta semana la revista Pronto.





Lo cierto es que Lashana, desde el momento en el que corrieron los primeros rumores (todavía en meses prepandémicos), se ha tenido que enfrentar a un terrible aluvión de ataques surgidos en la vida real. Todos ellos dirigidos desde el sector más rancio y casposo de la saga, y de la sociedad, que no acepta que "un papel tan marcadamente masculino" lo interprete desde ahora una mujer, rezan muchos de sus mensajes, que corren como la pólvora por Internet y redes sociales como Twitter.Sin embargo, consciente de dicho foco internacional y de la ejemplaridad adoptada por guionistas, productores y directores, la joven actriz ha declarado que las críticas adversas no la desaniman, aunque la "entristecen por el racismo y la misoginia que encierran". "Soy parte de algo muy revolucionario", ha llegado a declarar. Ahora, con solo 33 años recién cumplidos (el pasado 27 de noviembre), tomará el testigo del último y más aburrido 007,. Sin duda, con un perfil radicalmente alejado a sus predecesores: