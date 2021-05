Arévalo, Malena y Cia

Era, sin duda, un Benny Hill a la española, pero con protagonistas bonachones y costumbristas, como Javivi o Manolo Cal. Ellos siempre feos, pequeños y gordotes. Y ellas altas, muy guapas, despampanantes y con sujetadores copa D. La tele machista de aquel momento. Los rancios estereotipos que recogió, durante el verano de 1994, el humorista Arévalo en la única producción que hasta el momento ha llevado en exclusiva su nombre: Arévalo & Cia. ¡Y menos mal! Porque el contador de chistes de gangosos y mariquitas más famoso del Estado español, recuerden que llegó a grabar una treintena de casetes con dicho leitmotiv, solo produjo una temporada. ¿El motivo? Sencillo: el despropósito y mal gusto fue tal que el programa, emitido en una familiar Antena 3 Televisión, recibió críticas hasta del mismísimo Defensor del Pueblo. Y aunque entre bambalinas surgió el amor, ahora vamos al salseo, nunca llegó a ver una segunda entrega.

Ahora, casi 20 años después, ni la diferencia de edad (también 20 años), ni los cierres perimetrales, ni el jodido distanciamiento interpersonal ha impedido que Arévalo y Malena Gracia se hayan convertido en una de las parejas de famosos estrella este excéntrico 2021. Ya el pasado mes de enero, en plena tercera ola, el humorista y la cantante anunciaron por sorpresa al mundo su relación. "En realidad, llevamos muchos años juntos", se limitaron a explicar entonces. Hasta ahora, claro. Solo tres meses después manifiestan que quieren dar un paso más: "Estamos más unidos que nunca y esto tiene que terminar en boda".

Un enlace por todo lo alto que, en cuanto la situación epidemiológica lo permita, reunirá a la crème de la crème del panorama famosil actual. Como en el último cumpleaños de Malena, al que asistieron (entre otros), el Maestro Joao, Regina Do Santos, Yola Berrocal, Fernando Esteso y Christina Rapado. Aunque de momento no ha habido petición de mano: "Son muchos años de trabajar juntos, de querernos, hay mucha unión. No podemos decir más, estamos muy felices", señalan.