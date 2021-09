La hija de Bárbara Rey y concursante del 'reality' 'Secret Story' compartió su historia de abuso sexual a los 5 años

Carlos Sobera dió inició a la primera entrega del nuevo reality de Telecinco, Secret Story: Cuenta atrás. La noche prometía estar repleta de contenido que sería compartido con la audiencia.

Una de las protagonistas del reality ha sido Sofía Cristo. La hija de Bárbara Rey fue la primera en enfrentarse a la curva de la vida, durante la cual decidió compartir un secreto bastante duro con la audiencia, pero también con su madre, quien no tenía conocimiento de lo ocurrido.

Desde el primer momento, comentó a Sobera que necesitaba desvelar una experiencia muy dura, hasta ahora desconocida por su familia.

"Una persona, no puedo decir quién€ Con 5 años sufrí abusos sexuales de esa persona pero yo no entendía qué era eso. Lo saben dos o tres amigos míos y lo sabe mi terapeuta. Nunca se lo conté a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros y nunca he querido contarlo" expresó Cristo, emocionada.

Tras la terrible confesión, su madre se rompió y Sobera se vio en la obligación de consolar a la participante. A continuación, el presentador ha querido hacer un alegato: "lejos de arrepentirte Sofía, siéntete muy orgullosa de lo que estás haciendo porque este país necesita a gente como tú...Con dos cojones bien puestos".

Sobera estaba claramente afectado por el relato y tuvo que contener las lágrimas frente a la cámara pero tampoco quiso quedarse callado y pronunció unas palabras a título personal.

"Lo que estás contando es muy grave. Se debe procurar denunciar siempre porque destroza vidas€ Quiero dejar claro que no estaba preparado. Es algo que tú has necesitado sacar de ti. Quiero agradecerte que hayas tenido este ejercicio de honestidad para confesar algo tan traumático que te ha pasado" expresó el presentador de Mediaset.

Sobera reiteró que lo ocurrido no era parte del guion y que él estaba tan sorprendido como las personas en el plató y los espectadores en casa. Es por que decidió agradecer el gesto de la participante.

"Creo que lo que haces, hace bien a tal cantidad de gente que sufrió este tipo de abusos. Esta lección de vida la hemos de aprender para siempre" concluyó el presentador.