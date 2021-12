Emma García cuenta cómo un contratiempo arruinó sus planes para Nochebuena

Este año Emma García mostraba su ilusión por poder volver a reunirse con toda su familia en Navidad después de que el año pasado fuera imposible debido a la pandemia y las restricciones, sin embargo, finalmente no pudo ser así.



EL MOTIVO QUE TRUNCÓ SUS PLANES

LA FAMILIA ES LO PRIMERO

confesaba este domingo en su programa 'Viva la vida' queporque al final resultó imposible llevar a cabo el plan.Durante una conversación con Ana María Aldón, que se encuentra confinada en su casa tras el positivo de su hijo José María por coronavirus, la presentadora compartía con todos sus telespectadores que la celebración de estas fiestas tampoco había sido para ella como había planeado.debido a que cada uno vive en un lugar diferente y por eso. Sin embargo,a la cenaAunque la periodista no ha confirmado si su hermano había dado positivo en el test, sí que ha dejado claro queAun así,y ha destacado que si bien es cierto que, cuando no pudo reunirse con su familia y solo contó con la compañía de su marido y su hija., le gusta pasar el máximo tiempo posible junto a los suyos y suele escaparse siempre que puede para verlos,El pasado mes de octubre, la presentadora de Mediaset compartía una fotografía que ilustraba el bonito reencuentro con su madre y que acompañaba con unas bonitas palabras: "¡¡¡Siempre hay alegría contigo ama!!! ¡¡¡Eres mi luz!!!" eran las palabras elegidas por Emma.y no poder compartir tiempo con su familia."Me voy a quedar sin ver a mi queridísima familia" contaba entonces en su programa, cuando ya había pasado la enfermedad unas semanas antes y por fin había dado negativo y había podido volver a ponerse a los mandos del espacio televisivo.Entonces: "Quiero mandar un beso a mis padres porque les he dado un disgustazo a los dos. Me han cuidado fenomenal como tú lo hubieses hecho ama€ y ya estဠ¡Viva la vida!" decía la presentadora que