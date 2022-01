Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan por sorpresa

Con pocos días de diferencia se ha conocido la ruptura de dos de las parejas que parecían más consolidadas y que presumían de amor por todas partes. Si hace unos días trascendía la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid, ahora la sorpresa ha llegado con la de Tamara Gorro y Ezequiel Garay.



Es la modelo la que ha querido comunicárselo directamente a su "familia virtual", como llama a sus seguidores (tiene más de 2 millones en Instagram) antes de que surgieran rumores. Y lo ha hecho este lunes con un vídeo de casi 10 minutos ("que jamás hubiera deseado grabar") en el que se le ve en todo momento a punto de romper a llorar.



Gorro repite varias veces en la grabación que confía en que la separación del exfutbolista del Real Madrid y del Valencia sea temporal para retomar la relación más adelante. "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio. Nos vamos a separar, que no a divorciar, porque consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Y es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido".



La influencer asegura que es algo que "no ha pasado nada" y que es "un bache" como el que sufre cualquier pareja. "Por eso siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, con sus bajadas y subidas. Pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario, como hemos optado nosotros: hay amor, entonces preferimos tomar un descanso, coger un poco de aire con la fe y con la esperanza de volver a continuar juntos. Llevamos doce años, hemos construido una familia admirable, al menos para mí, y hablo con dolor porque evidentemente hay dolor porque hay amor".





La importancia de la salud mental

La segoviana explicó que ha seguido subiendo a las redes imágenes en familia porque por el momento siguen viviendo en la misma casa, y llevan ya unos meses. Pero hay amor, estamos con los niños, compartimos todos los momentos y hay una muy buena, muy buena, muy buena relación".Exparticipante de Mujeres y hombres y viceversa, Gorro no quiere una separación traumática. "No hay necesidad, porque hay amor, admiración. Ezequiel siempre me va a tener a su lado, volvamos a estar juntos o esto sea indefinido.Por eso tomamos esta decisión, creemos que es la más acertada pero a la vez la más dolorosa".La pareja, de 35 años,. Por eso nos vais a ver juntos, nos veréis reír, abrazarnos, querernos, y eso no quiere decir que estemos juntos. Tenemos una familia preciosa, que ha costado mucho tenerla, y me duele mucho que se pueda romper de por vida, ojalá que no".La influencer reconoce que está viviendo un mal momento, pero confía en salir adelante. "Estoy floja, muy flojita. Soy una tía superpositiva, pero, no solo por lo de mi matrimonio, sino por lo que ya sabéis, pero se sale de todo, y yo sólo deseo que esto tenga un final muy felizYo voy a seguir mi vida. Voy a intentar reír, intentar motivarme, trabajar y dar normalidad a todo esto".Con ese "lo que ya sabéis" se refiere a una enfermedad mental que padece, que ya anunció hace unos meses y que explicó un poco más en otro vídeo hace unos días.. Es hora de quererme, cuidarme y mimarme con ayuda de profesionales y medicada pero con ganas. 2022 va a ir genial y yo me voy a curar, me voy a querer".