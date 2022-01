El momento más incómodo de José Corbacho en su encuentro con Scarlett Johansson

Hay momentos en los que todo el mundo ha querido que lo tragara literalmente la tierra, y ya si te escupe en el Caribe pues mejor que mejor.



Uno de esos incómodos momentos fue el que protagonizó el cineasta José Corbacho durante un encuentro fortuito con Scarlett Johansson en un ascensor.



SU 'GRAN' MOMENTO CON SCARLETT JOHANSSON

SUS COMPAÑEROS NO DABAN CRÉDITO

, el programa que Dani Rovira presenta en TVE, y durante la sección de 'Preguntas Picantes', conducida por Silvia Abril, en la que pone a prueba a los protagonistas del espacio televisivo, José Corbacho fue la víctima de esta semana., yjunto a una de las actrices más aclamadas de la industria cinematográfica, que además está considerada una de las mujeres más sexis del mundo., comenzaba a relatar el invitado.El humorista explicó quedurante su estancia en la capital inglesa y los nervios le jugaron la peor de las pasadas., confesaba y destacaba que, a pesar de todo, la encargada de dar vida a Viuda Negra en las producciones de Marvel no se enteró de lo que había ocurrido o, al menos, fue lo suficientemente educada como para hacer caso omiso del escatológico desliz de Corbacho., pero la verdad es que yo me sentí muy mal", aseguraba el catalán, que quiso resaltar la gran elegancia de la estrella de Hollywood:. Y se cerraron las puertas", rememoraba durante su intervención en 'La noche D'.La historia no cayó en saco roto yante la anécdota de José Corbacho., decía dirigiéndose al protagonista, mientras, en referencia a la película protagonizada por Scarlett Johansson en 2005.