Lidia Torrent, embarazada de un exjugador de Osasuna

Lidia Torrent y Jaime Astrain van a ser padres. Así lo han anunciado la presentadora y el exfutbolista y modelo conjuntamente en sus cuentas de Instagram, con dos fotos en las que aparecen los dos abrazados con las imágenes de su ecografía y junto a las que Astrain ha escrito únicamente "Bebé a bordo", por si quedaba alguna duda.





El Chiringuito de Jugones.



Jaime Astrain, con el filial de Osasuna en 2010. Foto: Unai Beroiz

Será el primer hijo (o hija, no han revelado el sexo) que tenga la pareja, que lleva saliendo desde 2019 y que se encuentra en un buen momento tanto personal como profesional.que va a ser abuela, lleva ya años dando la cara en First Dates y también ha dado el salto a Secret Story.La futura mamá, de 28 años, que antes de tener su actual pareja estuvo con Matías, el camarero argentino de First Dates, yzanjan así algunos rumores que habían surgido y que anunciaban una posible ruptura.El almeriense-madrileño, que jugó como defensa central en equipos de Segunda División B,se retiró del fútbol con 27 años (tiene 34) y desde entonces ha ejercido de modelo y también como colaborador enLa publicación ha recibido rápidamente lacomo Roberto Leal, Miguel Ángel Muñoz. Tania Llasera, Saúl Craviotto, Ana Peleteiro, Lolita, Irene Junquera, Máximo Huerta, Vanesa Romero, Maxi Iglesias, Xuso Jones, Elena Furiase, Michelle Calvó, Juanma Castaño, Pelayo Díaz, Fernando Andina, o la propia