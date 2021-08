Verdeliss, embarazada de su octavo hijo

Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss en redes sociales ha anunciado que está embarazada por octava vez. La influencer navarra ha compartido la noticia con sus seguidores en Instagram con una fotografía en la que muestra a cámara el resultado positivo del test de embarazo.



"La tripita empezará a asomar y prefiero evitar especulaciones. Ya es público: estoy embarazada", ha compartido la instagramer de 36 años, que ya es madre de siete hijos.



"Ya en el cuarto mes de embarazo, el que va de la semana 12 a la 16. Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no guardar el secreto," ha comenzado la joven de Pamplona que cuenta con 1,3 millones de seguidores en Instagram, ante los cuales se ha disculpado por no haberlo comunicado antes.



"Pido disculpas a toda esa comunidad de buen corazón€me siento un poco "infiel" ???? Muchos ya empezabais a sospechar por mi cambio en redes sociales, por esa creciente hermeticidad hacia mi familia, pero también con mi vida personal. Ojalá lo entendáis€si algo he aprendido de este mundo, es que puede ser cruel hasta con lo más bello".

.