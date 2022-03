Manu Tenorio carga contra Rosa: "Ganar no te da un carné vitalicio de cantante"

Las declaraciones de Rosa López el pasado fin de semana en Lo de Évole han dado mucho que hablar. Ahí la granadina se sinceró y habló de su vida, de su pasó por Operación Triunfo, de cómo mucha gente quiso sacar tajada de su éxito, de lo sola que se ha sentido y de lo difícil que tiene dedicarse a su pasión, la música, en la que intenta mantenerse a pesar de haber dejado de sonar en las emisoras de radio hace muchos años y de que ya no interesa a las discográficas.

Y claro, a partir de ahí, cualquier triunfito que aparezca delante de un micrófono, sobre todo si es de la primera edición, la que ganó Rosa de España, la pregunta es inevitable. Y le ha tocado a Manu Tenorio, finalista en OT1, que era el invitado del programa de Telemadrid Juntos y, obviamente, le preguntaron por su compañera. Algo que él reconoció que esperaba que sucediera y que admitió que había estado pensando en cómo responder a esas preguntas para ser "políticamente correcto".

El cantante sevillano quiso poner por delante que "su verdad es, por supuesto, completamente cierta", pero después se mojó para afirmar que Rosa había hecho cosas mal, como no poner sus finanzas en manos de un profesional y no de su padre, lo que le ocasionó años después serios problemas con Hacienda.

Además, explicó que al ser él cinco años mayor que Rosa pudo gestionar mejor esa fama repentina que les sobrevino a todos durante el concurso y al salir de él. "Cada uno cuenta la película según le ha ido", declaró, dejando caer que sí es posible llevar con naturalidad el éxito y que él no necesitó que le asesoraran sobre su nueva vida, como sí reclamo Rosa días antes. "A mí me fue muy bien y no lo puedo negar. La mayoría veníamos de familias normales, de nivel medio, y hay compañeros que salieron de allí con un pequeño patrimonio", dijo Manu Tenorio.

El andaluz, que en unos días cumplirá 47 años, se mostró más crítico al hablar de las declaraciones de Rosa en las que se quejaba de sus dificultades para seguir dedicándose a la música. "No puedes pretender ganar un concurso y que, a partir de ahí, ya tengas un carné vitalicio de cantante".