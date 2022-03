Un exconcursante de 'Gran Hermano' pide permiso al Papa para ser gay

Un concursante de Gran Hermano 12, Dámaso Angulo, ha vuelto a la actualidad, al menos de forma efímera, al conocerse que ha escrito una carta al Papa debido a la preocupación que tiene por saber si el hecho de ser gay le impediría recibir la bendición de Dios.

Para quien no se acuerde de él, o quiera saber algo de su pasado, este toledano entró en el año 2010 con 18 años a la casa de Guadalix afirmando que era exseminarista, funerario y que le encantaba la copla, además de pertenecer a las Nuevas Generaciones del PP. Se quedó cerca de la final de aquella edición (fue quinto), que ganó Laura Campos

Desde entonces vive en Madrid, trabaja como teleoperador, superó un cáncer de piel en 2014, publicó un libro (Fuera del confesionario) y tiene como representante a Yola Berrocal. Además, ha participado dos veces en First Dates buscando novio, en 2016 y en 2020.

Dámaso Angulo (derecha), participando en 'First Dates'.

"Soy fiel creyente y voy a misa, pero nunca comulgo porque no sé si Dios estaría feliz conmigo. Soy homosexual y me haría feliz contar con su bendición", escribe Angulo en su carta, en la que refleja su miedo a que la Iglesia no le acepte.

El castellanomanchego también quiso hablar para Socialité, programa en el que aseguró que escribió al Papa "porque sufrí una crisis de fe muy grande. Toda mi vida he estado metido en la Iglesia. Tenía la duda de su puedo comulgar por ser homosexual, y se la traslado al papa Francisco. Le pido casi permiso para acceder a la Iglesia. Voy directamente al papa porque no me atrevo a confesarme, llevo sin hacerlo 15 años. Me confieso con Dios", revelaba.

Sorprendentemente, el papa Francisco respondió a su misiva, una respuesta que no ha dejado satisfecho a Dámaso Angulo, que entiende en ella que Dios no puede bendecirle. "Me dice que rece, y me siento defraudado, porque le pido la bendición apostólica y no me la da. Le diría que revise los casos y entienda a las personas", asegura Dámaso.