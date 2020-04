Descubre que tiene un hueso en el pulmón tras 14 años con tos crónica

China – Tras 14 años con tos crónica, a una joven china de 22 años le fue extraído de un pulmón un trozo de hueso, aparentemente de pollo, que de niña se había tragado sin darse cuenta, informa el portal Times Now Digital. La mujer, cuyo nombre no ha trascendido, había sufrido inicialmente un ataque de tos severa, que luego se volvió crónica, sin que ninguna tomografía permitiera determinar la causa. Los médicos sospecharon de bronquiectasias y le recetaron antibióticos, aunque el problema no remitió. Recientemente, la joven decidió recurrir a cirujanos para tratarse otro problema: sufría de hiperhidrosis o sudoración excesiva. Pero antes de operarse, primero quería resolver sus dificultades respiratorias. Esta vez, la tomografía computarizada mostró un cuerpo extraño en su pulmón derecho. Los cirujanos tardaron unos 30 minutos en retirarlo. El objeto resultó ser un hueso ennegrecido de pollo o pato.