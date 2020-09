Una mujer cae desde el techo mientras su hija cantaba en TikTok

Un video de TikTok en el que salen una madre y una hija se ha vuelto viral en las últimas horas. En él, una joven llamada Liz San Millan se encuentra cantando cuando de repente su madre cae desde el piso superior a través del techo. Liz contó a BuzzFeed que recientemente se había mudado a Nueva York para estudiar en una escuela de teatro musical. Por ese motivo, comenzó a grabar la pieza Kindergarten Boyfriend del musical Heathers: The Musical para unas audiciones en la casa de sus padres.





Su madre en ese momento estaba en el ático, cuando el suelo cedió bajo sus pies y se cayó."Justo antes de caer, se puede ver la molestia en mi cara debido a los golpes que dio mientras sabía que estaba filmando", contó la joven. "Hay vigas de madera en el ático que se supone que debes pisar, pero ella se tropezó y se metió en el techo", agregó Liz. Aseguró que su madre no tuvo "ni un arañazo", aunque quedó impactada y por eso no se movía ni decía nada en los primeros instantes. El hueco en el techo aún no ha sido reparado, pero el padre de Liz se encargará de ello. La joven contó también que a su madre le encantó revisar los comentarios del video, que ya fue reproducido más de 6 millones de veces en TikTok. "Siempre adoré los bailarines del fondo", comentaba irónicamente uno de los usuarios.