Un político mexicano arranca su campaña en el interior de un ataúd

El candidato mexicano del Partido Encuentro Solidario (PES), Carlos Mayorga, arrancó su campaña para convertirse en diputado federal por Ciudad Juárez, México, llegando en un coche fúnebre y sorprendiendo a los allí presentes al salir de un ataúd para dirigirse a ellos. Imágenes que no tardaron en hacerse virales por las redes sociales, para sorpresa de todo el que las veía. En el acto de campaña, el propio Mayorga quiso trasladarse en un coche fúnebre y que varias personas cargaran con su ataúd, vestidos con trajes de protección sanitaria.

Al llegar al recinto salió del féretro sin mascarilla y se dirigió a sus simpatizantes y medios de comunicación. "Yo soy Carlos Mayorga. Y soy uno de los un millón y medio de habitantes de esta frontera que ha permanecido muerto por la indiferencia de los partidos políticos", expresó el candidato al salir del féretro. Un acto simbólico que no terminó sin su tan ansiada promesa electoral: "Mi compromiso es real, si yo no cumplo, que me entierren vivo".