La Biblioteca Central de Paisley halla un libro prestado hace más de cincuenta años

Entre las millones de cosas que pueden aterrizar en una biblioteca, esta es una de las más curiosas.

Linda Flynn, supervisora del equipo de la Biblioteca Central de Paisley, Escocia, se llevó una gran sorpresa al abrir un paquete que había llegado.



El mensaje, en un sobre acolchado, llegó a las instalaciones junto a una nota anónima, 28 dólares en efectivo y un libro prestado hace 53 años.

La nota decía «Por favor acepten mis disculpas por la devolución tardía de este libro. Se adjunta un pago simbólico en reconocimiento a este descuido. Gracias».

Según el personal de la biblioteca, se cree que el libro se sacó por primera vez en 1968, no obstante, los registros no dicen lo mismo. A juzgar por los últimos registros, la última salida del libro no es tan antigua, por lo que la identidad de la persona sigue siendo un misterio.

«Es raro que se devuelva un libro después de tantos años de retraso. Sospecho que el libro había estado en un armario o en un cajón durante algún tiempo, y fue descubierto recientemente», sostenía la supervisora a los medios locales.

En cuanto al importe económico, el dinero se donará a las organizaciones benéficas ya que la biblioteca no acepta cobrar multas tan atrasadas.