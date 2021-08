Un cliente deja una herencia al botones de un hotel que le permitirá no volver a trabajar nunca

Un botones de un hotel de lujo de Turquía recibió una fortuna de un turista británico con el que había entablado una relación de amistad y lo había incluido en su testamento. Gracias a esta 'pequeña aportación', el botones, si quiere, no tendrá que volver a trabajar.

Taskin Dasdan era empleado del Korumar Hotel De Luxe en el distrito de Kudasi de Aydin desde 1990. El británico Charles George Courtney acudía todos los años al establecimiento y se hospedaba siempre en la habitación 401. Así, y aunque tenían muy buena relación, Dasdan no se esperaba para nada ser beneficiario de la herencia del británico.

Como cuenta The Daily Mail, el botones sabía que Courtney era muy generoso porque en alguna ocasión le había dado dinero para el colegio de sus hijos, pero jamás esperó algo más.

Sin embargo, después de que el británico falleciese, los familiares de este se sorprendieron cuando descubrieron que Taskin era el heredero de la parte principal de la herencia de Courtney. El botones no ha revelado la cuantía que le ha dejado su cliente, pero sí que se sabe que es la cantidad suficiente para que no necesite volver a trabajar. A pesar de esto, Taskin ha confirmado que no va a dejar su empleo en el hotel.