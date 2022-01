Un anciano logra 150.000 firmas para que los bancos atiendan presencialmente

Conforme pasan los años, son más las sucursales bancarias que van cerrando y las que quedan abiertan cada vez atienden menos de manera presencial, alegando que gran parte de las operaciones se pueden realizar en los cajeros automáticos e incluso a través de la banca on line.

Una situación que para la gente joven puede ser hasta ventajosa, por el hecho de evitarse acudir a las oficinas (con sus complicados horarios), pero que para las personas más mayores es un quebradero de cabeza, al no estar muchas de ellas habituadas a las nuevas tecnologías.

Por este motivo, un valenciano de 78 años, Carlos San Juan, ha iniciado una recogida de firmas en Change.org en la que explica claramente cómo se sienten muchas personas de su generación. "Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo. Ahora casi todo es por internet€ y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión. Por eso estoy pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias", explica.

San Juan asegura que lo que para los jóvenes son trámites digitales muy sencillos, para muchos mayores, algunos de los cuales viven solos, resulta imposible. "Yo he llegado a sentirme humillado al pedir ayuda en un banco y que me hablaran como si fuera idiota por no saber completar una operación. Y he visto ese mal trato dirigido a otras personas. Duele mucho sentirse así. Las personas mayores existimos, somos muchas y queremos que nos traten con dignidad. Sólo estamos pidiendo que se habiliten secciones en las sucursales en las que dejen de excluirnos".

El anciano, "muy emocionado y agradecido" por la respuesta de los ciudadanos, que ya le han correspondido con casi 150.000 firmas, hace un llamamiento a personas de todas las edades, a las que pide empatía. "Si eres mayor como yo, firma por los derechos de nuestra generación. Y si eres más joven, ponte en nuestro lugar y ayúdanos también. No olvides que algún día tú también tendrás mi edad:)