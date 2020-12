Elliot Page, intérprete de 'Juno', anuncia que es transgénero

Elliot Page, intérprete de trabajos como Juno (2007), X-Men o The Umbrella Academy ha anunciado este martes en las redes sociales que es trans.



"Hola, amigos. Quiero compartir con vosotros que soy trans (...) y que mi nombre es Elliot", ha escrito el actor, antes conocido públicamente como Ellen Page.





"Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida". "Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo", ha añadido.





Además, Page ha aprovechado el mensaje para recordar:"La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz ahora mismo y de saber el privilegio que tengo, también tengo miedo", ha subrayado el intérpretPor eso, ha pedido "paciencia", ya que subraya que a pesar de que "Mi alegría es real, también es frágil".Desde su publicación en redes sociales, el intérprete cuyaen 2008 ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo. "Elliot ahora será una inspiración para inmumerables personas trans y no binarias", "tus palabras son poderosas e inspiradoras", son algunos de las respuestas que ha recibido Page en redes sociales.