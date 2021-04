'El Conquistador del Caribe' se queda sin uno de sus favoritos

Los Cuyaya no dieron la talla en el juego de inmunidad de la última entrega de 'El Conquistador del Caribe'. El equipo liderado por David Seco no pudo con el tronco en la prueba de aizkolaris. Los Cacata les sobrepasaron en técnica, pudieron partir antes el tronco y se hicieron con la ikurriña, aunque no sin tensión, puesto que de nuevo se hizo evidente la mala relación entre Iker y Aitor.





Lograda la inmunidad, el equipo liderado porse quedó sin nada en la ruleta, y envió a la prueba eliminatoria a, al considerarlo el adversario más fuerte.para afrontar el juego. Logró la unanimidad de sus compañeros. Solo se libró del voto de Oskar después de haber protagonizado varias discusiones en el campamento. Y, precisamente,para jugársela en al última prueba.Contra todo pronóstico,. No fue capaz de trepar por la cuerda. El donostiarra no hizo caso de los consejo de Mikel y Herrantxi y se quedó atrás mientras protestaba ante la impaciencia y los gritos de Julian Iantzi.y regresar al campamento, donde la primera ya advirtió que la relación con sus compañeros iba a cambiar después de que prácticamente todo su equipo la eligiera para afrontar la eliminatoria.