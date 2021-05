Esperanza Aguirre, 'fichaje' del programa culinario de Amazon 'Celebrity Bake Off'

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre es uno de los fichajes del programa culinario de Amazon Prime Video 'Celebrity Bake Off', junto a la youtuber Esty Quesada, conocida como Yo soy una pringada. Este talent show, con 10 episodios de unos 50 minutos de duración en el que todos los participantes serán famosos, estará presentado por Paula Vázquez y Brays Efe.





El obrador de #CelebrityBakeOff empieza a llenarse con las primeras reposteras????? ??: @soyunapringada_ y @esperanzaguirre.



¿Quieres saber quiénes son los siguientes? Próximamente en Prime Video. pic.twitter.com/BgfqArxuX2 — Prime Video España (@PrimeVideoES) May 11, 2021

Quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid durante doce años (2004-2016), acaba de publicar Sin complejos (La Esfera de los Libros), donde defiende que sólo una derecha unida y que dé la "batalla ideológica" puede ganar a Pedro Sánchez. Sin embargo, no cree que el PP deba cambiar "muchas cosas" en su relación con Vox, un partido que a su juicio no dificultará un Gobierno de Díaz Ayuso en Madrid. "No creo que eso pueda suceder, pero, si sucediese, dentro de dos años Isabel no es que sacaría mayoría absoluta, la sacaría absolutísima".La expresidenta madrileña cree que Casado no debe corregir el rumbo, sólo retomar el que emprendió en las primarias del PP, y afirma: "Yo creo que Pablo (Casado) volverá al discurso que a todos nos enamoró".Aguirrey ocupó su primer cargo en una administración pública de la mano de su partido Unión Liberal, integrado dentro de la Coalición Popular, y fue elegida concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid por primera vez en 1983.Tras la moción de censura contra el socialista Juan Barranco, el PP y el CDS entran al Gobierno de la ciudad y Aguirre es nombrada edil de Medio Ambiente. En 1991 es elegida también tercera teniente de alcalde. Más adelante ocupó los cargos de concejala de Cultura y de Educación y Deportes.En 1996 la todavía presidenta de la Comunidad es nombrada candidata del PP al Senado. Posteriormente fue nombrada ministra de Educación y Cultura hasta 1999, que se convierte en la primera presidenta del Senado, que renueva en 2000 tras las elecciones generales, que la convierten en la senadora más votada de España hasta el momento.Aguirre renunció a este cargo para presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid, pero se quedó a un escaño de la mayoría absoluta. Tras el conocido como 'Tamayazo', por el cual dos diputados autonómicos socialistas no votaron al candidato conjunto de la izquierda y tras meses de ingobernabilidad, se convocaron nuevas elecciones.En noviembre de 2003 Esperanza Aguirre salió elegida presidenta de la Comunidad por mayoría absoluta, que repitió en 2007 y 2011. No obstante, en septiembre de 2012 dejó el cargo por motivos de salud --sufría un cáncer de mama-- aunque avanzó que no renunciaba a la política porque era parte de su vida.Fue en 2015 cuando regresó para ser la candidata popular al Ayuntamiento de Madrid en los comicios municipales, donde fue la más votada pero no logró los apoyos suficientes para gobernar, dado que la suma de ediles de Ahora Madrid y PSOE dio el bastón de mando municipal a Manuela Carmena.Tras un periodo en la oposición,días después del arresto de su sucesor en la Comunidad de Madrid Ignacio González, por el caso Lezo.