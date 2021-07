Julio Peña: "No me da miedo el fracaso; tan solo quedarme sin ideas"

Gracias a su ilusión, Julio Peña, a sus 21 años recién cumplidos (los hizo el día 15 de este mes), ha participado en BIA, una serie de ficción argentina de Disney Channel Latinoamérica, o en Acacias 38, una serie ya concluida, también de ficción, de La 1 de TVE. Gracias a BIA fue nominado a los Kids' Choice Awards México en 2020 como actor favorito de televisión, a los Premios Lo más Escuchado en 2021 como actor del año, y a los SEC Awards en Brasil como mejor actor en series adolescentes.

Este año ha participado en el especial de televisión BIA: Un mundo al revés en Disney+, y su último trabajo ha sido dar vida al personaje de Ares Hidalgo en la película A través de mi ventana. La cinta es una adaptación de la exitosa novela escrita por la venezolana Ariana Godoy y se estrenará próximamente en Netflix a nivel mundial.

Aunque nacido en Donostia, ciudad de la que habla maravillas, creció en Madrid, donde asistió a cursos y talleres de actuación en distintas academias. Desde el año 2012 ha formado parte del elenco de varias obras de teatro, como The Nightmare Before Christmas (2012), Miles gloriosus (2013), Spamolot (2014), Mamma Mia! (2015) y Los Pelópidas (2016), además de protagonizar los musicales Alicia en el país de las maravillas (2017) y Moulin Rouge (2018) en el Teatro Arcadia.

En 2018 fue elegido para interpretar nuevamente a un protagonista, el de la obra teatral musical La novia cadáver. En 2020 participó en la obra musical Something Rotten!, traducida al castellano por Marcos Árbex y estrenada en el Teatro Arapiles. Una carrera densa y exitosa la de este actor y cantante al que, por su juventud, se adivina un espléndido futuro.

Nació usted en Donostia, ¿qué recuerdos guarda de esta ciudad?

De San Sebastián guardo muchos y muy bonitos. Recuerdo la playa y la Semana Grande, con sus fuegos artificiales y su toro de fuego. Familia ya no tengo allí, porque la mayoría vive en Valencia, y amigos tampoco, porque con los que me juntaba era gente de Madrid que iban a la ciudad a veranear. La casa, eso sí, aún la mantenemos. Ahí vivieron mis abuelos, mi madre y sus hermanos.

Se trasladaron desde Gipuzkoa a vivir a Madrid, ¿por qué motivo?

Por el trabajo de mis padres.

¿Tiene hermanos?

Sí, una hermana de padre y madre, una hermanastra que es hija de la pareja de mi madre, y un medio hermano que es hijo de la mujer de mi padre y de mi padre. Todos viven en Madrid, menos mi hermanastra, que está estudiando en Cambridge.

¿Está preparado académicamente para una carrera tan difícil como la que está sacando adelante?

Mi preparación principal es de la época del colegio, en Madrid. Ahí estudié siete años de teatro con el grupo de teatro. El último año de estudios participé en un musical, aunque no fue en el colegio, sino en otra escuela. Esta ha sido mi preparación académica. Cuando cumplí 18 años me fui a Argentina y ya no tuve tiempo de matricularme en ninguna escuela para estudiar Interpretación. Cuando regresé de Argentina en diciembre de 2019 quise buscar un centro para cursar Interpretación, pero pasó todo esto de la pandemia. Una vez que mejoró la cosa me matriculé en la escuela de actuación Corazza de Madrid, aunque no estuve mucho tiempo porque me salió trabajo y no lo podía compaginar. Eso sí, el tiempo que estuve en Corazza lo disfruté muchísimo.

Se dice que, pese a su juventud, toca usted muy bien el piano.

La verdad es que toco mejor la guitarra (risas). Me gustan mucho los instrumentos musicales, y de hecho, colecciono instrumentos raros. Tengo una ocarina doble, una flauta arbórea, una kalimba, una guitarra, un ukelele, un piano... De todos ellos, con el que mejor me defiendo es con la guitarra, aunque no tengo casi estudios musicales. He aprendido a tocar por mi cuenta.

¿Por qué ha querido dedicarse a la profesión de actor con lo inestable que es laboralmente?

Los estudios se me habrían dado mejor si hubiera puesto un poco más de interés. De hecho, iba a estudiar la carrera de Publicidad con Audiovisuales, pero me interesaba más el teatro. La interpretación siempre me ha gustado mucho, desde pequeño. Es algo a lo que le ponía más corazón y ganas. Al final, cayó por su propio peso, y no me ha ido tan mal.

Su primera aparición en televisión fue en BIA, serie argentina de Disney Channel Latinoamérica donde daba vida a Manuel Gutiérrez. ¿Cómo consiguió el papel?

Estando en la escuela de teatro Jana de Madrid vinieron a realizar un casting para la serie. Jose, que es mi representante, me animó a que me presentara a pesar de que yo no estaba muy por la labor, pero me insistió diciéndome que era una experiencia muy buena realizar un casting para Disney, así que al final lo hice. Quisieron que fuera a Argentina a realizar más pruebas, pero no podía porque estaba de exámenes, así que vinieron a España el director ejecutivo de la compañía Disney, Martín Pla, y la protagonista de la serie, Isabela Souza. Hicimos aquí las pruebas definitivas, les gusté y me contrataron. Y me fui a Buenos Aires. En la serie estuve de julio de 2018 a diciembre de 2019. En total participé en 120 capítulos más una película que era como un capítulo especial de un par de horas de duración. La serie finalizó por el tema Covid, justo cuando íbamos a comenzar las giras por Latinoamérica.

Ha participado en varios musicales como Alicia en el país de las maravillas, Mamma Mía o Moulin Rouge, y los musicales ya son palabras mayores.

Personalmente me gusta más actuar que los musicales, pero es verdad que me desenvuelvo muy bien en ellos. He participado en varios, aunque son muy sacrificados. Cantar y bailar me gusta mucho, aunque baile no he estudiado. Disney ha sido mi mejor escuela de baile. Teníamos que realizar coreografías muy complicadas en muy poco tiempo, así que fue el mejor aprendizaje. Y de canto solo he estudiado un año.

¿Contento con el personaje de Guillermo Sacristán en la serie Acacias 38 de TVE?

Mucho. Guillermo fue un personaje increíble de interpretar, un reto. Me adapté muy bien a él. Entré a la serie a través de un casting. Buscaban caras nuevas y les gusté. Cuando llegué a Acacias 38 tenía otra compañera de reparto, pero al final fue Judith Fernández quien se quedó con el personaje de Azucena. Estuve tres meses en esa serie.

Hay actores a los que no les gusta que les reconozcan por la calle y les pidan fotos, ¿a usted le molesta?

Molestarme, no me molesta; la gente quiere hacerse fotos contigo y es normal. Lo hacen con la mejor intención, porque les gusta tu trabajo, aunque claro, si te paran mucho, mucho, puede llegar a ser agobiante, pero entiendo que es parte de nuestro trabajo.

¿Las redes sociales son importantes para un actor?

Hoy en día es muy importante tener una buena red social. Puede pasar que un productor, a la hora de elegir un actor para una serie, quizá se incline más por uno que tenga muchísimos seguidores en sus redes que por otro que tenga menos. Yo en la mía soy bastante tranquilo. Suelo colgar pocas cosas de mi vida cotidiana. Mantengo el Instagram sobre todo por la gente que me sigue y me apoya.

¿Encaja bien las críticas?

Si son constructivas sobre mi trabajo intento hacerles caso. Si son de las de criticar por criticar, me dan igual. Intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo y ganarme la vida de la mejor manera. No tengo ninguna razón para verme afectado por críticas que solo buscan herir.

¿Tiene miedo al fracaso?

Es verdad que esta profesión es complicada, pero siempre hay formas de salir adelante. Si no me fuera bien en ella me buscaría la vida en otra cosa. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar. Tengo claro que si me fuera mal como actor, o en la interpretación en general, probaría como chef, como cocinero. También me gusta mucho cantar, así que podría tirar por ahí. No me da miedo el fracaso, tan solo quedarme sin ideas.

Se sabe que ha realizado labores de voluntario...

En la época del colegio estaba más involucrado que ahora. Tengo unos colegas que tienen un grupo que se llama De familia en familia que entrega alimentos a familias por todo esto del Covid. Se encarga de recoger alimentos y llevárselos. Una vez les ayudé con el reparto y también colaboré con Disney Volunteers ayudando a pintar muebles para un colegio. Me gustaría hacer más cosas de estas.

¿Participaría en un reality de televisión?

No, la verdad es que no. Mi vida quiero que siga siendo privada. Mi figura como actor es otra cosa completamente diferente.

¿Qué diría que es lo mejor y lo peor de su trabajo?

Lo mejor que es que se trata una profesión donde puedes dar vida a multitud de personajes diferentes y trabajar los sentimientos humanos. También me gusta porque es un trabajo en el que conoces a gente increíble y donde todo el mundo está interconectado, y eso es maravilloso. Vas a un evento y todo el mundo conoce a todo el mundo. Y lo peor, la inestabilidad laboral y la exposición a la que estás sometido.

¿Se cuida usted?

Pues ahora voy dos veces por semana al gimnasio, aunque me gustaría ir tres. Después del rodaje de mi última película me he dado cuenta de que sí que se necesita estar en buena forma física (risas). A veces te exigen hacer cosas que son un poco más exigentes físicamente y tienes que estar preparado para eso.

PERSONAL

Edad: 21 años (15 de julio de 2000).

Lugar de nacimiento: Donostia.

Estado civil: Soltero.

Formación: Ha estudiado Arte dramático en la escuela Jana y canto en la escuela Acting, los dos centros radicados en Madrid. También canta y toca algunos instrumentos, como la guitarra.

Carrera profesional: Desde muy joven comenzó a trabajar en el mundo de la interpretación. Ha participado en obras como Alicia en el país de las maravillas, Mamma Mía, Moulin Rouge, Las Pelópidas o Pesadilla antes de Navidad. En televisión lo hemos podido ver en series como BIA de Disney Channel Latinoamérica o Acacias 38 de La 1 de Televisión Española. Su último trabajo ha sido interpretar el personaje de Ares Hidalgo en la película A través de mi ventana, una producción de Netflix España y Netflix Latinoamérica.

Proyectos futuros: Se encuentra a la espera del estreno de la película A través de mi ventana. La cinta, basada en la novela del mismo titulo, está protagonizada por Julio Peña y Clara Galle, y dirigida por Marçal Forés. Se estrenará próximamente en Netflix a nivel mundial.

EN CORTO

Una virtud: "Ser extrovertido".

Un defecto: "Ser cabezota".

Un vicio: "Comer".

Una afición: "Cocinar".

Qué valora de la gente: "Que sea sosegada".

Un libro: "El nombre del viento, de Patrick Rothfuss".

Una película: "Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott".

Una comida: "La tailandesa".

Una bebida: "El agua".

Un lugar para vivir: "Donostia".