Camila Cabello protagonizará 'Cenicienta', una película musical de Amazon Prime

Amazon Prime ha publicado el tráiler oficial de 'Cenicienta', la nueva película protagonizada por la cantante Camila Cabello. Este nuevo film, que se estrenará el próximo 3 de septiembre, actualizará el clásico cuento de Disney.



La versión de Camila Cabello contará con apariciones de estrellas de Hollywood como Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Pierce Brosnan o Billy Porter, quien modernizará la historia haciendo de Hada Madrina.



La directora de esta nueva versión es Kay Cannon, quien ha guionizado películas como 'Dando la nota' o 'Blockers'.



El tráiler, publicado hoy en las redes sociales, adelanta que la película mostrará a una Cenicienta más moderna que tratará de salir adelante pese a las dificultades de su madrastra.







Can't wait to share this MAGICAL film with you September 3 on @PrimeVideo ?? @Cinderella pic.twitter.com/I8WyPscMmc