La cantante Demi Lovato, tras una toma de contacto, considera despectivo el término alien

La cantante y actriz Demi Lovato ha iniciado una campaña con el objetivo desterrar la palabra alien para referirse a los seres que vengan de más allá de nuestra atmósfera. Considera que resulta ofensivo para los extraterrestres y cualquier criatura que se aleje de los márgenes de aquello considerado natural en nuestro planeta. "Pienso que tenemos que dejar de llamarles aliens porque esa expresión es despectiva para todos sus usos. ¡Por eso prefiero llamarles ETs! Sí, esa es una de las conclusiones que he sacado de la información que tengo", ha explicado.





El contacto

¿De dónde ha sacado la ex chica Disney esa información? De una fuente directa parece ser. Lovato confesó recientemente haber contactado con un ente extraterrestre en un paseo por el desierto de Joshua Tree, en California. Allí, según recordó la intérprete, vio un objeto volador de color azulado y que la experiencia fue "hermosa" e "increíble": "Salimos al desierto y vi un platillo azul que estaba a unos 15 metros de distancia, tal vez menos. Era como si flotara sobre el suelo. Bajó a los tres metros como si me siguiera".

La experiencia, asegura Lovato, le cambió la forma de ver el mundo: "Tienes una sospecha y luego , de repente esa sospecha se confirma". "Siento que es muy importante hablar de esto porque aumenta nuestra conciencia, la expande", expresó. Y fue más allá: "Lo que hay ahí arriba vigilándome, si lo hay, está tratando de protegerme de mi peor enemiga, que soy yo misma".

En la actualidad, Demi Lovato está promocionando una serie documental Unidentified With Demi Lovato, para la plataforma Peacock y que ahonda precisamente en sus experiencias con los fenómenos sobrenaturales. En el primer episodio de este particular reality, la estrella, su hermana Dallas y un amigo, Matthew Scott Montgomery , volvían al parque nacional Joshua Tree para recrear la supuesta toma de contacto que se dio, tiempo atrás, entre Demi y los alienígenas. Durante esa interacción, Demi no dudó en probar un artilugio que supuestamente facilitaba la comunicación con esos misteriosos entes.

Demi es una convencida de la buena disposición de los extraterrestres que no representan peligro. "Son seres cariñosos e inteligentes que solo buscan el mejor interés para nuestro planeta que viven entre nosotros". Quizá por ello prefiera el spielberiano y tierno apelativo de ET sobre el violento y ridleycottiano vocablo alien.