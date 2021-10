Angelina Jolie brilla en 'Eternals': "Mis hijos creen que Thena se parece a mí"

La actriz Angelina Jolie interpreta a la poderosa guerra Thena en 'Eternals', película dirigida por la oscarizada Chloé Zhao ('Nomadland'). La cinta, basada en los cómics de Marvel creados por Jack Kirby y enmarcada dentro de la Fase 4 del Universo Cinemátográfico Marvel, se estrena en los cines el próximo 5 de noviembre.

"Este proyecto me atrajo por muchas razones. Quería ser parte de esta familia antes incluso de saber a quién iba a interpretar. Chloé Zhao es conocida por dar realidad a sus películas. A muchos de nosotros nos contrataron para aportar a los personajes algo de nuestras vidas, tal vez algo de lo que ni siquiera éramos conscientes, y dejar que eso creciera en la película", manifestó Angelina Jolie en un encuentro virtual con varios medios de comunicación.

La intérprete aseguró que Thena es el personaje "más fantástico" que ha interpretado hasta el momento, pero aún así la actriz ganadora del Oscar sigue encontrando muchos paralelismos con su propia personalidad. "Mis hijos creen que es el personaje que más se parece a mí que hayan visto. Creo que Thena puede ser fuerte y vulnerable a la vez, algo que le ocurre a mucha gente y pienso que es muy importante que veamos esto", puntualizó Jolie.

Y aunque los focos apunten inevitablemente hacia Angelina Jolie, Gemma Chan, que repite en la franquicia con otro personaje tras interpretar a la alienígena Minn-Erva en 'Capitana Marvel', es la protagonista principal de la trama de 'Eternals'. Chan describe a Sersi, su personaje, como "un espíritu libre". "Sersi es una superheroína, pero sus poderes no son los más obvios ni los más llamativos. No es la mejor luchadora, pero tiene empatía y una gran afinidad con la humanidad y la Tierra", explicó.

Richard Madden, el actor que dio vida a Robb Stark en la popular serie 'Juego de Tronos', da vida a Ikaris, el gran amor de Sersi durante milenios. "Estoy un poco acostumbrado a hacer personajes románticos, que toman decisiones impulsadas por el amor. Con Ikaris, es lo opuesto a eso. Trata de enterrar lo que siente porque se interpone en su deber", contó Madden de su personaje.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, destacó la ambición y la visión del productor Nate Moore y de la directora Chloé Zhao. "Era algo muy especial para nosotros. Tras la Saga del Infinito queríamos dar el siguiente paso y arriesgar, decir 'aún no conocéis nada de este universo' y 'existen estos diez grandes héroes que no has conocido'", dijo Feige.



UNA SUPERHEROÍNA LATINA

La actriz mexicana Salma Hayek da vida a Ajak, líder del nuevo grupo de héroes. La actriz no oculta su emoción por haber llegado al Universo Cinematográfico Marvel y formar parte de una producción de este tamaño y repercusión global a estas alturas de su carrera.

"Siempre soñé con ser una superheroína, quería trabajar con los mejores directores del mundo y hacer superproducciones. Pero eso no me sucedió... ni con 20 años, ni con 30 años. Con 40 piensas: 'que les den por ahí'.

Podría haber sido una gran superheroína, pero no han sabido verlo. Y te rindes. Pero es muy halagador cuando a tus 50 años, una directora brillante te da la oportunidad de hacer las dos cosas, algo que viene de un lugar profundo pero que también es una gran superproducción. Me equivoqué. Todo es posible", manifestó Hayek.

La trama de 'Eternals', se remonta hasta hace millones de años, cuando los seres cósmicos conocidos como los Celestiales comenzaron a experimentar genéticamente con los humanos. Su intención era crear individuos super poderosos que hicieran únicamente el bien, pero algo salió mal y aparecieron los Desviantes, destruyendo y creando el caos a su paso.

Ambas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. En medio de esta guerra, Ikaris (Richard Madden) y Sersi (Gemma Chan) tratarán de vivir su propia historia de amor. Los actores Kit Harington, Don Lee, Barry Keoghan, Brian Tyre Henry, Kumail Nanjiani, Lia McHugh y Lauren Ridloff completan el reparto de 'Eternals'.