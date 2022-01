Zendaya lanza una advertencia sobre la segunda temporada de 'Euphoria'

'Euphoria' está de vuelta. Tras más de dos años, la segunda temporada de la exitosa serie ya está disponible en la plataforma de streaming HBO Max y los fans de la ficción no han tardado en correr a comentar sus momentos favoritos en redes sociales.





UNA CONTROVERTIDA TRAMA

EL MENSAJE DE ZENDAYA

'Euphoria', su primera temporada no pasó desapercibida y provocó un aluvión de comentarios debido a su reparto y su trama, que en un principio parecían enfocados al público adolescente.La serie de HBO Maxde una forma cruda y totalmente real,, entre ellos la, la, la, elo lasEn uno de los primeros episodios se pueden very generaron un debate sobre el tipo de público al que realmente iba destinada la ficción.Con el estreno de la segunda temporada se intenta evitar este tipo de polémicas y, antes de que afloren las críticas,La actriz ha decidido compartir una imagen de ella misma caracterizada como su personaje en 'Euphoria', Rue, mientras camina con una bicicleta en las manos, para ilustrar el mensaje que quería transmitir al público.que se pueden encontrar en ella para evitar malos entendidos."Sé que lo he dicho antes, pero. Esta temporada, incluso más que la anterior, es muy emotiva yque pueden ser desencadenantes y. Por favor,. Cuidaos y ten en cuenta que, pase lo que pase, todavía tienes quien te quiere y que. Todo mi amor, Daya".Estas sonpor la novia de Tom Holland, asegurarles que, sea cual sea su decisión sobre la ficción, ellay sobre todo enseñarles quelo demás., que, ya ha superado con creces losy se ha llenado de mensajes y comentarios de seguidores, amigos y compañeros de la intérprete, entre ellos el de su compañera de reparto, por lo que habrá que esperar para ver cómo se desarrolla el resto de la historia aunque,