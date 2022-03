'Secret Story' incendia las redes al emitir en directo la enésima ruptura de Tom Brusse

Los seguidores de 'Secret Story' han estallado una vez más contra el programa, en esta ocasión debido a un invitado VIP que no forma parte ni del reality ni de las tramas.



Tom Brusse, un nombre ya habitual en todos los realities, entraba como invitado de la casa el pasado domingo y ha vuelto a hacer de las suyas al dejar a su nueva novia por videollamada tras un coqueteo con una de las concursantes.





TOM BRUSSE REPITE ESTRATEGIA

Ha sido completamente absurdo subir hoy a Nissy y Carmen para esto. Cuando hubiesen podido hacer una gala entera solo con ellas hablando uno por uno mientras nominaban o algo. Pero no, mejor las hacemos subir para NADA y perdemos el tiempo con los montajes de Tom. #SecretGala9 — Señorita Pons (@Srta_Pons) March 17, 2022

Yo de verdad que me plantearía seriamente renovar la plantilla de guionistas de los realities, porque considerar prioritario que Tom (QUE NI ES CONCURSANTE) deje a su novia en directo a las tramas del concurso, obviando los encuentro de Nissy y Carmen, es grave. #SecretGala9 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) March 17, 2022

El francés solo lleva cuatro días dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, sin embargo, el tiempo le ha dado para mucho al invitado que ya se ha acercado sospechosamente a Sara, la última en entrar en el concurso.y dijo convencido que no volvería a cometer los errores del pasado, sin embargo, parece que BrusseTras un pequeño coqueteo con Sara que,, también llamada Sara, para dejarla en directo delante de toda la audiencia.en el concurso en el que esté participando en ese momento.Tom ya lo hizo con Sandra Pica durante su participación en 'Supervivientes' 2021 y, anteriormente, cuando fue desleal a su por aquel entonces novia, Melyssa Pinto, en 'La isla de las tentaciones', por lo que este movimiento no es nada nuevo, excepto porquerecordando que la casa cuenta con suficientes protagonistas como para centrarse en alguien que ni siquiera concursa.", ha criticado 'Gato Encerrado', autor de las crónicas oficiales del reality, una queja que se ha repetido sucesivamente en redes entre la mayoría de los fans del concurso."Parad este ridículo que estamos viviendo entre Tom y la novia. Menudo teatrillo barato", comentaba un internauta, mientras otro aseguraba que "Carmen y Rafa en la misma casa y nos tenemos que comer ESTA PUTA MIERDA DE TOM PORQUE ALGÚN LUMBRERAS DE LOS COJONES HA DECIDIDO QUE ES LO QUE QUIERE LA AUDIENCIA A PESAR DE QUE LLEVAMOS 5 AÑOS PIDIENDO UNOS ANÓNIMOS EN CONDICIONES", dejando claro que el contenido emitido por el programa no es del gusto de todos.