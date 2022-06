Carlos Sobera obligado a frenar las acusaciones de la novia de Kiko Matamoros a 'Supervivientes'

Carlos Sobera se ha puesto al frente de una nueva entrega de 'En Tierra de nadie' y se ha visto obligado a poner orden una vez más en plató, tras la inesperada reacción de Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, tras la prueba que los concursantes realizaron este martes en Honduras.



Todo comenzó cuando el colaborador de 'Sálvame' se quedó enterrado y tuvo dificultades durante una prueba en la que los supervivientes se encontraban sepultados en la arena y tenían que buscar la forma de deshacerse de ella.



Mientras todos sus compañeros lograron salir sin problemas, Anabel Pantoja y Kiko Matamoros se vieron en serias dificultades para librarse de la arena que los sepultaba, especialmente este último, lo que acabó en una situación bastante cómica que provocó las risas de los presentes en plató y del público en general.



Finalmente, el concursante tuvo que ser ayudado por todos sus compañeros para librarse del elemento que lo cubría e incluso Lara Álvarez tuvo que terminar interviniendo pala en mano para ayudar a desenterrar al televisivo. Ante esto, el presentador no pudo evitar decir en tono de humor: "A ver si van a aprovechar ahora para enterrar a Kiko", bromeó tras ver a Lara aparecer con una pala.



Más tarde, Sobera conectaba de nuevo con Honduras y preguntaba a Kiko Matamoros cómo se encontraba.



"Estoy bien jodido", contestaba el superviviente, a lo que el conductor respondía que eso era buena señal, e intentaba quitar hierro al asunto y alabar la actitud tanto de Matamoros como del resto de los participantes, a pesar de todo.



"Oye, pero habéis estado soberbios porque fíjate que os habéis quedado ahí atrapados y, sin embargo, habéis salido, habéis subido y eso es meritorio. Eso quiere decir que no os rendís nunca, ¡eso está muy bien!", destacaba el vasco.





CARLOS SOBERA PARA LOS PIES A LA NOVIA DE MATAMOROS

Una vez cerrada la conexión, Carlos Sobera se dirigió a Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, que se encontraba en plató. "¡Perdóname, eh!", le decía Sobera a la joven, en referencia a las risas que se le escaparon durante lo ocurrido en la prueba. Sin embargo, la modelo no dudó en mostrar su enfado con los presentes. La modelo ha afeado la reacción del público y los colaboradores y defensores. "Me parece súper bien que Anabel se haya quedado ahí, que se ha quedado arriba de la valla para bajar con Kiko, pero me ha agobiado ver a Kiko porque no es normal. Me ha agobiado, se le ve que se ha agobiado él, no me gusta ver a nadie pasarlo mal y creo que a la gente tampoco le debería gustar ver a la gente pasarlo mal con tanta risa", señalaba muy altiva y enfadada. En ese momento y tras la acusación al programa, Carlos Sobera volvió a interrumpirla para dejar claro que la prueba había sido igual para todos y se dirigió a ella para bajarle los humos.