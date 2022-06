'El juego del calamar' tendrá su propio reality extremo en Netflix 

Desde que Netflix estrenara la primera temporada de 'El juego del calamar', la serie se ha convertido en un gran éxito y todo un fenómeno de masas a nivel mundial, por lo que la plataforma de streaming ha decidido sacarle todo el jugo posible a la ficción y llevar el argumento a un formato completamente diferente.



Según informa el medio 'Variety', Netflix está preparando un reality show basado en el gran fenómeno televisivo del último año.





¿Quieres jugar a un juego? El reality de #ElJuegoDelCalamar VA A PASAR. pic.twitter.com/B6Jz9C9ZKT — Netflix España (@NetflixES) June 14, 2022

'EL JUEGO DEL CALAMAR', AHORA TAMBIÉN REALITY

Bela Bajaria, vicepresidenta de Global TV en la citada compañía, ha sido la encargada de transmitir el anuncio durante su aparición en el festival 'Banff World Media Festival', donde aseguró que, y supondráshow, concretamente, un premio al que aspiraránEl proyecto constará dey contará entre sus productores con Stephen Lambert, creador de 'Undercover Boss' o 'Faking It'.Junto con el comunicado en el que anuncian este nuevo proyecto,en la que resume todas las claves del reality y de forma muy llamativa también aque ya está activa,, y, por el momento,independientemente de que parte del mundo sean.Netflix también, "ahora que convertimos su mundo de ficción en una realidad con esta competición y experimento social a escala masiva", decía Brandon Riegg, el vicepresidente de contenidos documentales y no guionizados de la compañía.Al margen del nuevo giro y el anuncio del nuevo formato,y ya es una realidad, tal y como se hizo público durante la 'Geeked Week' de Netflix.Además,sobre el gran éxito que 'El juego del calamar' había tenido, algo totalmente inesperado para ellos, y llevará por nombre 'The Best Show on the Planet'.