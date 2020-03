Coronavirus: "Nos han dicho que en breve regresamos a Euskadi"

El grupo de 26 turistas vascos atrapados en Lima por el coronavirus han recibido buenas noticias. Desde el Ministerio de asuntos exteriores les han informado que en breve fletarán un avión para que puedan regresar a casa

Parece que en breve los turistas que permanecen atrapados en países como Perú regresarán en breve a Euskadi. Hoy el teléfono de Koldo García ha sonado para darle una buena noticia. Le han informado que en breve fletarán un avión para repatriar a los cientos de turistas españoles y vascos que todavía siguen sin poder salir del país. Quieren ser pacientes, no perder la calma, pero en un vídeo muestran su alegría y dan las gracias a quienes en estos duros momentos han estado pendientes de ello. "Gracias a la agencia Erandio Bidaiak, al tour operador que ha estado pendiente de nosotros y a los medios de comunicación que no nos habéis abandonado. La lista de apoyos es inmensa", afirma satisfecho. Tienen fecha y hora, pero les han pedido que sean discretos y que no pierdan la paciencia. "No queremos que esto se estropee y que no podamos regresar", concluye Koldo García.