¿Qué hacer hoy? Música, magia y teatro on-line para amenizar la cuarentena

Cantantes, magos, cuentacuentos€ están apostando por amenizarnos estas largas horas de confinamiento ofreciendo propuestas culturales on-line.Visitar un museo de forma virtual o disfrutar de una obra de teatro retransmitida por internet son algunas de las propuestas que están surgiendo gracias a la cuarentena. En este sentido, están siendo fundamentales redes como Facebook o Instagram quienes facilitan estas nuevas formas de entretenimiento sin salir de casa. Aquí te recomendamos cuatro planes para amenizar este lunes de confinamiento:





Cuarentena Fest, música en vivo

Aquí están los horarios, prometimos que no habría solapes. pic.twitter.com/HIKl4ifTaL — Cuarentena Fest (@CuarentenaFest) March 15, 2020

La Casa de Papel

Magia en casa

Una noche con Janis Joplin: El musical

Un festival de música adaptado a tu salón. Esto es lo que proponen los organizadores del "Cuarentena Fest", una iniciativa de conciertos en vivo para hacer frente al confinamiento.Para hoy a partir de las 19:00 están previstas las actuaciones de "The Crap Apples", "Colectivo da Silva", "Ayalga" y "Lashormigas" que serán quienes pongan el broche final a las 22:00 de la noche. Para disfrutar de estas actuaciones, basta con que te conectes a través de los canales de Youtube de los artistas invitados o podrás verlos a todos ellos en Cuarentenafest.tumblr.com.No cabe duda de que las plataformas de streaming están viendo aumentar exponencialmente el número de espectadores.es engancharnos a una buena serie como es "La casa de papel". Estrenada la tercera temporada, los seguidores de la serie de Netflix han comenzado a reclamar a través de las redes sociales un adelanto de la cuarta. De momento, el estreno de la serie de Álex Pina está previsto para el próximo 3 de abril pero hasta entonces podemos marcarnos una buena maratón con las temporadas anteriores.El showman Luis Piedrahita nos invita a que nos quedemos en casa y entretengamos a los más pequeños con algunos simpáticos trucos de magia.que podemos hacer con "cosas que todos tenemos en casa y que ayudarán a entretener a esas pequeñas bestezuelas que empiezan a aburrirse". Entre el repertorio encontramos "El lápiz magnético" o "Magia con dados".Desde la comodidad de nuestra casa, podremos disfrutar del algunas obras musicales a través de. La plataforma creada en 2015durante una semana. Destaca el estreno de "A night with Janis Joplin: The musical", una puesta en escena centrada en la reina del rock & roll. Escrita y dirigida por Randy Johnson, este musical es un viaje de la mano de la artista por sus principales influencias musicales. Teatro a tan solo un click, sin salir de casa.