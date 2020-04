Las frases del debate de la segunda prórroga del estado de alarma

MADRID. El debate en el Congreso sobre la autorización de la segunda prórroga del estado de alarma, hasta el 26 de abril, ha arrojado apelaciones a acuerdos nacionales, pero también un duro intercambio de reproches entre el Gobierno y la oposición.

Estas son algunas de las frases más destacadas que ha dejado el debate sobre la prórroga en el Congreso:

PEDRO SÁNCHEZ

- "Ya les anuncio que dentro de 15 días volveré para pedir prórroga del estado de alarma (...) Estoy convencido de que dentro de 15 días tendré que hacerlo porque no habremos puesto fin a la pandemia

- Tras pedir a los partidos, a los agentes sociales y a los presidentes autonómicos un gran pacto nacional para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus: "¿Están dispuestos? Yo lo estoy; solo les pido lo que les puedo ofrecer, unidad y lealtad".

- "Solo el que no cree en la política como instrumento para el acuerdo renuncia al acuerdo antes de intentarlo".

- "El incendio que desató la pandemia empieza a estar bajo control".

- "Exigen lo que nunca han dado ni van a dar" (a Pablo Casado).

- "No podemos vencer la pandemia si no hay unidad en torno al Gobierno".

- "No tenemos tiempo que perder, ahora o nunca" (sobre la necesidad de solidaridad en la UE).

PABLO CASADO (PP)

- "No merece el apoyo de la oposición, su arrogancia, sus mentiras y su incompetencia son un cóctel explosivo para España".

- "Difícilmente puede aspirar a reescribir la Transición quien no es capaz ni de negociar un decreto".

- "No perdemos la esperanza de que algún día busque un pacto de verdad y no un trampantojo para desviar el telediario de tantas malas cifras".

- "Treinta días después de tener todas las competencias excepcionales y el mando y la responsabilidad única, le pido que nos diga la verdad, le cueste lo que le cueste (...) y sobre todo díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales, porque eso sería de extraordinaria gravedad".

SANTIAGO ABASCAL (Vox)

- "Con esta tasa de mortalidad, creo que lo mejor que puede hacer es pagar las nóminas y marcharse".

- "Dice usted que venimos a esparcir odio, pero nosotros no le odiamos a usted, con todos los respetos nos da igual, pero sí detestamos el modo en el que gobierna y tenemos el derecho y el deber de decirlo aquí".

"El Gobierno español es el responsable de la peor gestión del mundo en esta tragedia y está incontrolado con un poder desmesurado. Por eso se ha dedicado a amordazar al Congreso y a sobornar con subvenciones a medios de comunicación".

PABLO ECHENIQUE (Unidas Podemos)

- "Si hace 43 años el PP no fue todo lo constitucionalista que podría ser, parece que hoy tampoco está a la altura".

- "Siguen anclados en el mundo anterior a la epidemia, estamos viéndoles hacer lo mismo que antes" (sobre el PP y Vox).

EDMUNDO BAL (Cs)

- "Esta mano, señor presidente, cójala. Es una mano leal, pero no es un cheque en blanco".

- "Hay que solucionar un problema y no con ideología. Si me dice que va a citar los 10 mandamientos de la santa madre de la izquierda no tendrá nuestro apoyo".

GABRIEL RUFIÁN (ERC)

- "Bajo el mandato de Suárez se legalizó el PCE, se retornó a Alberti y La Pasionaria, se restauró la Generalitat y se aprobó la ley del divorcio. Probablemente hoy mandarían -el PP- a la cárcel a Suárez".

ÍÑIGO ERREJÓN (Más País)

- "La salud está por encima del cálculo económico y político".

JOAN BALDOVÍ (Compromís)

- "Vaya oposición de derechas más miserable que tenemos. Una oposición zafia, irresponsable, sucia".

ANA ORAMAS (Coalición Canaria)

- A Sánchez y a Casado: "¿Ni siquiera esta vez van a ser capaces de ponerse de acuerdo por el bien de España? Pues qué triste".

ADRIANA LASTRA

- A Casado tras criticar su "deslealtad" y que "alimente bulos": "Ese error le perseguirá toda su vida".

