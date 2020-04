Sanidad se plantea dejar salir a los niños de casa para dar paseos

El Ministerio de Sanidad considera que dejar salir a los niños de casa para dar paseos diarios es una medida que "podría llegar a ser beneficiosa" si se toma "correctamente" y cree que sería aplicable en todas las comunidades autónomas.

Lo ha asegurado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que se ha reincorporado este martes a la rueda de prensa diaria después de haber estado en cuarentena tras dar positivo en coronavirus.

Simón ha recordado que durante el estado de alarma el responsable de tomar ese tipo de decisiones, como la que respecta a los niños, es el Gobierno y ha reconocido que algunas de las medidas de control que se están aplicando, a medida que se van generando mejores hábitos en la población, "se pueden poner sobre la mesa como acciones que se pueden ir modificando en el futuro".

Y una de ellas, ha precisado, es la posibilidad de que los niños puedan salir con sus familiares a la calle a diario en algún momento determinado, aunque ha señalado que "no depende únicamente de Sanidad".

"Hay que valorar correctamente si es una medida beneficiosa y yo entiendo que, en principio, podría llegar a serlo", ha dicho Simón, quien ha explicado que habría que aplicar mecanismos adecuados para implementarla y controlar los excesos y abusos. No se puede hacer de manera improvisada".

En cuanto a si se debería adoptar de manera uniforme en todas las comunidades autónomas, Simón ha valorado los beneficios de que las medidas que se han tomado hasta ahora se haya hecho de forma homogénea.

Y la de los niños es "una medida que puede beneficiar a todos y, si se toma correctamente, sería aplicable en todas las comunidades autónomas", ha apuntado.

Justifica tomar el control de test de para evitar "abusos"



Por otro lado, Simón ha justificado que el Gobierno haya puesto en disposición de las comunidades autónomas todos los centros clínicos de titularidad privada que realizan test de coronavirus. Según el experto del Ministerio de Sanidad, esta medida se ha tomado para, entre otras cosas, garantizar que "no hay abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCR, que ahora mismo son un acto de salud pública".

"No podemos permitir que en un periodo de escasez se utilicen las PCR en grupos poblacionales en los que no van a ser suficientemente eficientes para generar resultados adecuados. Y, por otra parte, que los diangósticos que se hagan no queden bajo el conocimiento de las comunidades autónomas", ha alegado Simón.

Así, ha señalado que el primer objetivo es "garantizar que los resultados se conocen, que no hay abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCR, que tienen que estar bajo la tutela de salud pública". "También evitar que se haga una PCR cuando la probabilidad de que el resultado sea negativo o positivo sea excesivamente baja. Sabemos que tiene muy poca eficiencia en personas asintomáticas que no tienen ningún cuadro clínico o exposición de alto grado que justifique realizarlas", ha expuesto.

"Lo que se busca es controalr todo el uso de las PCR para que sea lo más eficiente posible", ha resumido el experto del Ministerio de Sanidad. La Orden también detalla que los centros de titularidad privada están obligados a notificar la aparición de nuevos contagiados tan pronto se detecte un nuevo caso con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible, correspondiendo a las comunidades autónomas, en su ámbito competencial, establecer el procedimiento.