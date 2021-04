Más Madrid propone recuperar pruebas y tratamientos de pacientes no covid

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha avanzado dentro del plan de salud 'Vete al médico' que propone recuperar a lo largo del siguiente año pruebas diagnósticas y tratamientos de pacientes no covid, "en la cuneta" con el PP.

Desde el Hospital de Alcalá de Henares, donde se ha reunido con Nursing Now y la Asociación Madrileña de Enfermería, la también anestesista ha lamentado que los pacientes no covid hayan sido "dejados en la cuneta por el Gobierno" regional, "que no les ha atendido tampoco este año por tener una sanidad colapsada".

Más Madrid calcula que la Comunidad "necesita 800 médicos y médicas más, 175 pediatras y 900 enfermeras para, por lo menos, ponerse en la media nacional", además de "dar a los pacientes un (tratamiento) mínimo de 12 minutos".

García ha cargado contra la política de Isabel Díaz Ayuso, "la política del postureo", que ha "utilizado la pandemia para horadar aún más la sanidad pública". Según la encuesta realizada por Nursing Now, facilitada a Más Madrid, el 94 por ciento de las enfermeras teme por su bienestar y más del 60 por su bienestar mental y físico.

"Son los estragos que ha traído la pandemia en una Comunidad donde el número de enfermeras es un 20 por ciento menor que en el resto de España", ha indicado Mónica García, que también se ha referido a la visita que Ayuso ayer hizo al 12 de Octubre, donde ella ejercía como anestesista.

"Fue a ver un maniquí"



"Fue a ver a un maniquí. Estuvo contrastando las deficiencias de la sanidad con un maniquí. Los pacientes no son maniquís, los profesionales no somos maniquís, los mayores que han muerto en las residencias siendo la Comunidad la que tiene un 50 por ciento de exceso de mortalidad no son maniquís", ha reprochado.

La candidata de Más Madrid desconoce "qué le contó el maniquí sobre las problemas de la sanidad pública colapsada por el PP pero luego a la salida un par de señoras le dijeron que estaban desatendidas".