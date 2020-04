Trump rechaza otra vez ordenar el confinamiento en todo el país

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mostrar el viernes su reticencia a ordenar un confinamiento en todo el país norteamericano a causa de la pandemia del coronavirus, aludiendo a que es una decisión que "deja a los gobernadores" de cada estado.

"Se lo dejo a los gobernadores", señaló Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca. "Me gusta eso desde el punto de vista del Gobierno, e incluso desde el punto de vista de nuestra Constitución", especificó sobre su inclinación a permitir que los estados tomen la decisión por sí mismos.

No obstante, según el mandatario, "cerca del 90%" de los estadounidenses han recibido órdenes de confinamiento. En concreto, hasta 41 estados estadounidenses y el distrito de Columbia han ordenado a sus ciudadanos permanecer en sus hogares. Por su parte, la Administración Trump ha proporcionado recomendaciones para que la población se quede en casa el máximo tiempo posible y eviten reuniones de más de 19 personas.

"Los estados de los que estamos hablando no están en peligro", explicó el dirigente refiriéndose a los pocos estados que aún no han emitido normativas de este tipo.

El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, señaló el jueves que cree que debería ordenarse un confinamiento a nivel nacional, en contra de lo que Trump ha sostenido desde que estalló la pandemia.

Por su parte, Trump ha insistido varias veces esta semana en que no ordenará un confinamiento en Estados Unidos porque, a su juicio, los estados tienen "diferentes" niveles de afectación, aunque aseveró que entendía a los que sí habían ejecutado órdenes de confinamiento.

El mandatario agregó que debe haber "flexibilidad" entre los estados, lo que tiene que depender de cómo de malas sean las situaciones que se viven en cada uno de ellos, de manera individual.

Además, el Gobierno de Estados Unidos recomendó este viernes taparse la cara en público para evitar los contagios de coronavirus, aunque el presidente, Donald Trump, dijo que él no seguirá esa sugerencia.

Los Centros de para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus recomendaciones, en las que ahora también instan a la ciudadanía a utilizar piezas de tela para cubrirse la cara cuando estén en público.

"Los CDC están recomendando el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo. No creo que yo vaya a hacerlo", anunció el presidente estadounidense en rueda de prensa, aunque dijo que "puede que sea algo bueno".

Según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins actualmente hay más de 290.000 casos confirmados en todo el país y cerca de 8.000 muertos.