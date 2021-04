Ser menor de edad en Reno

La muerte de Peyton Ham, de 16 años, y las nuevas evidencias sobre la muerte de Adam Toledo, de 13, han vuelto a sacudir el debate sobre control de armas y sobre el significado de "edad legal".

AI vive en Reno. Tiene 17 años y es alumna de High School. El viernes pasado tomó su coche, un Chrysler Town & Country de siete plazas y cinco metros de envergadura para recoger a su amiga, MC, de 16 años. MC, como AI, tiene carnet de conducir desde hace casi un año, ya que en virtud de la legislación del estado de Nevada los adolescentes pueden solicitar un permiso de aprendizaje a la edad de 15 años y medio. Para obtenerlo tan sólo necesitan pasar las pruebas de visión, aprobar el examen escrito y hacer que al menos uno de los padres o tutores firme una cláusula de responsabilidad financiera y pague el seguro, un mínimo de 3.000 dólares al año. En Idaho y en otros nueve estados pueden obtener el permiso a la edad de 14 años. En cualquier caso, MC acababa de vender su coche para comprar una pick up Chevy Silverado de 3.000 kilos, ya que es posible ser titular de un automóvil a los 16, incluso con 10 años en algunos estados.

Ambas amigas recogieron a RB, como ellas alumna de High School de 17 años, que se acaba de alistar en la Guardia Nacional. Terminados sus estudios, se incorporará al entrenamiento básico de combate este próximo verano. Pocos minutos después llegaron a The Little White Wedding Chapel. Allí le esperaba MK, con quien RB contrajo matrimonio en la "mundialmente famosa" ceremonia del Drive Thru Tunnel of Love. Este ritual del túnel del amor, que consiste en un drive-thru en el que los novios se casan sin necesidad de salir del coche, puede ser civil o religioso e incluye la formalización y registro de los documentos necesarios y la notarización de los testigos si fuese necesario. Las licencias de matrimonio se pueden solicitar online en mlic.vegas. La tarifa, 50 dólares. A los ministros se les paga una propina de entre 40 y 100 dólares. La ceremonia finalizó en unos veinte minutos y la tramitación añadió otros diez minutos al saldo total.

legislación En el estado de Nevada la ley permite que los menores de entre 16 y 17 años se casen con el consentimiento de uno de los padres. Como en otros 17 estados, la ley en Nevada no impone edad mínima para contraer matrimonio, por lo que los menores de 16 años pueden casarse con la aprobación de uno de los padres y de un juez. Solo 18 estados requieren que los jueces consideren "el mejor interés para el menor". Arkansas, Mississippi y Ohio aplican diferentes normas según el género del contrayente. Más de 200.000 menores se casaron en los Estados Unidos entre 2000 y 2015.

En algunos casos estos matrimonios son el resultado de embarazos no deseados. Siete estados permiten reducir la edad mínima para contraer matrimonio por embarazo. En 2008, Nevada tuvo la segunda tasa más alta de embarazos entre menores de la Unión, con 90 embarazos por cada 1.000 adolescentes de entre 13 y 18 años. Ocho adolescentes dan a luz cada día en Nevada. Cerca de un 20% de estas menores dan a luz varias veces durante su minoría de edad. En 2017, se produjeron 194.377 nacimientos entre menores de 15 a 19 años en la república: una tasa de natalidad de 18,8 por cada 1.000 menores en este grupo de edad. Se trata de un mínimo histórico, con una caída del 7% con respecto a 2016. Las tasas son más elevadas entre adolescentes de origen hispano (28,9%) y afroamericanos (27,5%), casi el doble que la tasa entre adolescentes blancos no hispanos (13,2%). La tasa entre los nativos americanos de Alaska es del 32,9%.

IB no acudió a la boda. Ya no vive en el vecindario. Quedó embarazada y abortó a los 15 años. Según las leyes del estado de Nevada, los menores de 18 años no requieren ningún tipo de intervención de los padres a la hora de abortar. De hecho, las leyes del estado prohíben a los padres intervenir o incluso aconsejar al menor siendo sancionados si lo hacen.

Tras la ceremonia, los cuatro jóvenes se dirigieron a una de las zonas de tiro del área de Reno para pasar el rato disparando a dianas. Si bien está prohibido disparar dentro de áreas urbanas, suburbios y parques estatales, así como a menos 300 metros de una vivienda, es legal disparar cualquier arma de fuego a más de 1.500 metros de una vivienda. Dispararon con el Remington 700 de MK, un rifle "de supervivencia" que puede derribar un ciervo a 400 yardas (365 metros).

Después de unas pocas horas, volvieron cada uno a sus quehaceres. MC trabaja en un Cesar Pizza unas 36 horas a la semana. El estado de Nevada no requiere un permiso de trabajo para un menor de más de catorce años. Durante el año escolar, los menores de 16 y 17 años están por lo general limitados a un horario laboral máximo de 4 horas de trabajo por día escolar, y 8 horas en días no escolares. Los menores pueden trabajar entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche o hasta las 12.30 de la noche los días no lectivos. Como cajera, MC ganaba un promedio de 9 dólares por hora, pero ascendió al rango de "manager" o gerente de este establecimiento de comida rápida, y ahora hace unos 14 dólares por hora, o un promedio aproximado de 1.500 dólares al mes. Algo más durante las vacaciones de verano. Con 16 años trabajaba en un Taco Bell, e ingresaba algo más de 1.200 dólares al mes. Tanto AI como MC y MK compatibilizan sus estudios de bachillerato con el trabajo. La ley del estado de Nevada requiere que los menores estén escolarizados hasta los 17 años, pero un menor de 16 años puede dejar los estudios con el consentimiento por escrito de sus padres o tutores. IB llega a ganar más del doble que sus antiguos compañeros en el Wild Orchid de Reno.

Después de dejar a sus amigos, AI se reunió con sus padres en el Hotel Hilton, uno de los grandes casinos de Reno. La esperaban en el bar del Charlie Palmer Lounge, "un elegante y estiloso restaurante de estilo americano". Según la página web del local, este salón de lujo es el lugar perfecto para disfrutar de un refrigerio ligero por la noche o para tomar una copa y un suntuoso postre después de una emocionante jornada de juego en el Grand Sierra Resort. La hija se sentó en la barra. Un atento camarero se acercó e informó a los padres en un tono suave pero firme, "lo siento, pero su hija no puede sentarse en la barra, es menor de 21 años€"

víctimas menores Hace sólo unos pocos días murió Peyton Ham, un adolescente de 16 años. Falleció acribillado después de apuntar con una pistola de juguete a un agente de policía en Maryland. Todos los días 22 menores de edad de entre uno y 17 años son víctimas de disparos de un arma de fuego en los Estados Unidos. En virtud de las estadísticas de bradyunited.org, una asociación fundada por Jim y Sarah Brady para la lucha contra la violencia generada por el uso de armas de fuego, 5 menores mueren cada día a causa de disparos y dos más son asesinados. 8 menores son víctimas de disparados intencionados y sobreviven y 2 menores mueren o sobreviven a un intento de suicidio con armas de fuego. 8 menores son víctimas de un disparo por arma de fuego dentro del hogar. Todos los días.

Estas estadísticas y la reciente muerte de Adam Toledo, un joven de 13 años de edad, evidencian que las leyes sobre compraventa y posesión de armas no previenen el uso de las mismas entre los menores. Pero el problema es mucho más profundo, existe una urgente necesidad de revisar el concepto de "edad legal" en éste y otros países, y dar una respuesta legal íntegra y satisfactoria a la pregunta de "¿qué es un menor de edad?".