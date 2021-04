Rusia suministra suero a Navalni, que cumple tres semanas de huelga

moscú – Las autoridades penitenciarias rusas han comenzado a suministrar suero al líder opositor, Alexéi Navalni, que cumplió ayer tres semanas de huelga de hambre en prisión y cuya vida corre peligro, según sus seguidores y potencias occidentales. "No voy a mentir, el fin de semana lo pasé mal", escribió ayer Navalni en Instagram.

El opositor, que se definió como "un esqueleto en la celda", ha sido trasladado al hospital de una cárcel cercana ante los malos augurios de médicos independientes sobre su salud. Su abogado, Vadim Kobzev, que pudo visitarle ayer, afirmó que le han puesto suero. "El lunes por la tarde tres enfermeras intentaron en seis ocasiones administrarle otra vez suero, pero no pudieron encontrar la vena. A eso se reduce el tratamiento de los servicios penitenciarios".

Kobzev precisó que Navalni "se encuentra en una celda individual del hospital para tuberculosos de una prisión de máxima seguridad".

"Me reí cuando leí comentarios de unas eminencias de la medicina sobre que con ese nivel de potasio yo debo estar en cuidados intensivos o en la tumba. Pero no, conmigo no acabas tan fácilmente. Después del Novichok (sustancia química con la que fue envenenado en 2020) el potasio ya no me da miedo", dijo Navalni.

Ante el deterioro de la salud de Navalni, sus aliados decidieron convocar una protesta para hoy en más de cien ciudades rusas, que coincide con el discurso sobre el estado de la nación del presidente, Vladímir Putin, frente al Kremlin, precisamente el lugar elegido por la oposición para solicitar autorización para una protesta con participación de hasta 100.000 personas, algo que ayer rechazó el Ayuntamiento.

Mientras, la Justicia rusa anunció que comenzará a estudiar la petición de la Fiscalía de declarar como "organización extremista" a varias organizaciones asociadas a Navalni, entre ellas su Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) y las oficinas regionales del opositor. La Fiscalía General anunció que "los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para revertir los cimientos del orden constitucional".